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Профессионализм, отвага и честь. 46 новобранцев пополнили ряды спасателей Минской области

17 января 2022 18:20
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Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя подразделения МЧС Минской области пополнились 46 новобранцами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Профессионализм, отвага и честь. 46 новобранцев пополнили ряды спасателей Минской области-1

Молодые спасатели приняли торжественную присягу у мемориального комплекса «Курган Славы». Клятву на верность своей стране, ее народу, профессиональному долгу каждый новый сотрудник произнес не только перед своими товарищами, но и перед руководством МЧС.

Профессионализм, отвага и честь. 46 новобранцев пополнили ряды спасателей Минской области-4

Павел Волчок, пожарный части № 2 городского посёлка Смиловичи:
Чувство гордости, радости. Наконец-то вступил в должность спасателя-пожарного. Очень ответственная профессия, родители и близкие испытывают чувство гордости за меня.

Профессионализм, отвага и честь. 46 новобранцев пополнили ряды спасателей Минской области-7

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Девиз нашего министерства – профессионализм, отвага и честь. Ежедневно, заступая на дежурство, я уверен и убежден, что наши сотрудники будут выполнять этот девиз и будут всегда готовы прийти на помощь любому гражданину Беларуси.

Профессионализм, отвага и честь. 46 новобранцев пополнили ряды спасателей Минской области-10

Александр Шилак, ветеран службы МЧС:
Служба родине, служба народу – это очень ответственно и серьезно. Конечно, хотелось бы пожелать им грамотно и умело овладевать знаниями, способами и приемами ликвидации аварийных ситуаций.

Профессионализм, отвага и честь. 46 новобранцев пополнили ряды спасателей Минской области-13

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Лапанович # Фотофакт

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