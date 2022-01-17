Профессионализм, отвага и честь. 46 новобранцев пополнили ряды спасателей Минской области

Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя подразделения МЧС Минской области пополнились 46 новобранцами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя подразделения МЧС Минской области пополнились 46 новобранцами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Молодые спасатели приняли торжественную присягу у мемориального комплекса «Курган Славы». Клятву на верность своей стране, ее народу, профессиональному долгу каждый новый сотрудник произнес не только перед своими товарищами, но и перед руководством МЧС.
Павел Волчок, пожарный части № 2 городского посёлка Смиловичи:
Чувство гордости, радости. Наконец-то вступил в должность спасателя-пожарного. Очень ответственная профессия, родители и близкие испытывают чувство гордости за меня.
Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Девиз нашего министерства – профессионализм, отвага и честь. Ежедневно, заступая на дежурство, я уверен и убежден, что наши сотрудники будут выполнять этот девиз и будут всегда готовы прийти на помощь любому гражданину Беларуси.
Александр Шилак, ветеран службы МЧС:
Служба родине, служба народу – это очень ответственно и серьезно. Конечно, хотелось бы пожелать им грамотно и умело овладевать знаниями, способами и приемами ликвидации аварийных ситуаций.