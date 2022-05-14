«Профессионал должен петь всё». Белорусская артистка о своей музыкальной карьере

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся со студенткой первого курса университета культуры Маргаритой Шибаевой. Какая у тебя специальность?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся со студенткой первого курса университета культуры Маргаритой Шибаевой. Какая у тебя специальность?
Маргарита Шибаева, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Я учусь на специальности «Эстрадный вокал». После выпуска буду руководителем ансамбля, артистом или преподавателем по вокалу.
Стюша Тайм:
Как давно ты занимаешься музыкой?
Маргарита Шибаева:
Музыкой я занимаюсь с самого детства. Мне очень повезло, потому что у меня музыкальная семья. Мои родители – музыканты, мои бабушки и дедушки – музыканты, поэтому моя дорога, наверное, была предопределена с самого начала.
Стюша Тайм:
Сложно ли было поступить в университет культуры?
Маргарита Шибаева:
В моем случае это было непросто, потому что сдача ЦТ наслаивалась со сдачей госов в колледже, и мозг кипел.
Стюша Тайм:
Расскажи, какой экзамен для тебя был самым легким и самым сложным?
Маргарита Шибаева:
Наверное, самым легким был коллоквиум, потому что там комиссия смотрела на то, как ты говоришь, что из себя представляешь, какой ты. Сольфеджио было сложным. К нему надо готовиться, потому что стресс, нервы, в какой-то момент можно растеряться, и потом ты себя уже не найдешь, не соберешься. И в этом сложность.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты участвовала во многих конкурсах. Расскажи о них.
Маргарита Шибаева:
Начинала я, наверное, как и все, с таких конкурсов, как «Сябры», «Новые вершины», но дальше уже было поинтереснее – это «Маладыя таленты Беларусі».
Стюша Тайм:
Какой конкурс тебе более всего запомнился?
Маргарита Шибаева:
Отборочные туры на «Славянский базар». Их было всего три (областной, республиканский и итоговый). Мне очень повезло попасть в десятку.
Стюша Тайм:
Есть ли у тебя любимая композиция, может, любимый жанр?
Маргарита Шибаева:
Я считаю, что профессионал должен петь все, поэтому сейчас хочется пробовать много всего разного.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотела пожелать телезрителям?
Маргарита Шибаева:
Идти за своей мечтой, потому что мечта в любом случае вас догонит. Как ни крути, придется с ней как-то взаимодействовать. Поэтому мечтайте, творите, отбросьте все сомнения и просто верьте в себя.
Читайте также:
«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях
«Пробовала себя в «Х-Факторе» Почему так важно заниматься творчеством, рассказали талантливые белоруски
Что такое макровидеосъемка и что для нее нужно? Борис Воробьев о специфике этого дела