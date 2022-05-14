«Профессионал должен петь всё». Белорусская артистка о своей музыкальной карьере

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся со студенткой первого курса университета культуры Маргаритой Шибаевой. Какая у тебя специальность?

Маргарита Шибаева, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Я учусь на специальности «Эстрадный вокал». После выпуска буду руководителем ансамбля, артистом или преподавателем по вокалу. Стюша Тайм:

Как давно ты занимаешься музыкой? Маргарита Шибаева:

Музыкой я занимаюсь с самого детства. Мне очень повезло, потому что у меня музыкальная семья. Мои родители – музыканты, мои бабушки и дедушки – музыканты, поэтому моя дорога, наверное, была предопределена с самого начала. Стюша Тайм:

Сложно ли было поступить в университет культуры?

Маргарита Шибаева:

В моем случае это было непросто, потому что сдача ЦТ наслаивалась со сдачей госов в колледже, и мозг кипел. Стюша Тайм:

Расскажи, какой экзамен для тебя был самым легким и самым сложным? Маргарита Шибаева:

Наверное, самым легким был коллоквиум, потому что там комиссия смотрела на то, как ты говоришь, что из себя представляешь, какой ты. Сольфеджио было сложным. К нему надо готовиться, потому что стресс, нервы, в какой-то момент можно растеряться, и потом ты себя уже не найдешь, не соберешься. И в этом сложность. Стюша Тайм:

Я знаю, что ты участвовала во многих конкурсах. Расскажи о них.