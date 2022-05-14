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«Профессионал должен петь всё». Белорусская артистка о своей музыкальной карьере

14 мая 2022 11:49
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Стюша Тайм, блогер:  
Продолжаем рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся со студенткой первого курса университета культуры Маргаритой Шибаевой. Какая у тебя специальность?  

«Профессионал должен петь всё». Белорусская артистка о своей музыкальной карьере-1

Маргарита Шибаева, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:  
Я учусь на специальности «Эстрадный вокал». После выпуска буду руководителем ансамбля, артистом или преподавателем по вокалу.  

Стюша Тайм:  
Как давно ты занимаешься музыкой?  

Маргарита Шибаева:  
Музыкой я занимаюсь с самого детства. Мне очень повезло, потому что у меня музыкальная семья. Мои родители – музыканты, мои бабушки и дедушки – музыканты, поэтому моя дорога, наверное, была предопределена с самого начала.  

Стюша Тайм:  
Сложно ли было поступить в университет культуры?  

«Профессионал должен петь всё». Белорусская артистка о своей музыкальной карьере-4

Маргарита Шибаева:  
В моем случае это было непросто, потому что сдача ЦТ наслаивалась со сдачей госов в колледже, и мозг кипел.  

Стюша Тайм:  
Расскажи, какой экзамен для тебя был самым легким и самым сложным?  

Маргарита Шибаева:  
Наверное, самым легким был коллоквиум, потому что там комиссия смотрела на то, как ты говоришь, что из себя представляешь, какой ты. Сольфеджио было сложным. К нему надо готовиться, потому что стресс, нервы, в какой-то момент можно растеряться, и потом ты себя уже не найдешь, не соберешься. И в этом сложность.  

Стюша Тайм:  
Я знаю, что ты участвовала во многих конкурсах. Расскажи о них.  

«Профессионал должен петь всё». Белорусская артистка о своей музыкальной карьере-7

Маргарита Шибаева:  
Начинала я, наверное, как и все, с таких конкурсов, как «Сябры», «Новые вершины», но дальше уже было поинтереснее – это «Маладыя таленты Беларусі».  

Стюша Тайм:  
Какой конкурс тебе более всего запомнился?  

Маргарита Шибаева:  
Отборочные туры на «Славянский базар». Их было всего три (областной, республиканский и итоговый). Мне очень повезло попасть в десятку.  

Стюша Тайм:  
Есть ли у тебя любимая композиция, может, любимый жанр?  

«Профессионал должен петь всё». Белорусская артистка о своей музыкальной карьере-10

Маргарита Шибаева:  
Я считаю, что профессионал должен петь все, поэтому сейчас хочется пробовать много всего разного.  

Стюша Тайм:  
Что бы ты хотела пожелать телезрителям?  

Маргарита Шибаева:  
Идти за своей мечтой, потому что мечта в любом случае вас догонит. Как ни крути, придется с ней как-то взаимодействовать. Поэтому мечтайте, творите, отбросьте все сомнения и просто верьте в себя.  

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# Белорусские исполнители # общество # Стюша Тайм # Маргарита Шибаева # Фотофакт

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