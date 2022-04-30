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«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях

30 апреля 2022 09:16
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Стюша Тайм, блогер:  
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с балалаечником-виртуозом Александром Воронище. Привет, Александр.  

«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях-1

Александр Воронище, музыкант:  
Привет, Стюша.  

Стюша Тайм:  
Я знаю, что ты не просто музыкант, но и активный участник международных конкурсов, фестивалей, постоянный гость «Славянского базара». С чего начинался твой путь музыки?  

Александр Воронище:  
Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу, так как у меня отец учился в музыкальной школе по классу «Цимбалы», дедушка у меня был музыкантом.  

Стюша Тайм:  
Но ты ведь играешь не только на балалайке.  

«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях-4

Александр Воронище:  
Фортепиано, аккордеон, немного скрипки, баян, домра, недавно освоил укулеле.  

Стюша Тайм:  
Но выбрал все-таки основным инструментом балалайку. Три струны, попроще, да?  

«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях-7

Александр Воронище:  
Не соглашусь. Три струны: «ля», «ми», «ми». Две одинаковые. Допустим, рвется «ля» – остается две, считай одна. И ты должен выкручиваться, как хочешь.  

Стюша Тайм:  
Расскажи про участие в конкурсах и международных фестивалях.  

Александр Воронище:  
Когда я учился в университете им. Янки Купалы, был студенческий конкурс «АРТ-вакацыі». Он проходил в амфитеатре в Витебске, я там взял первое место, и меня заметили после этого конкурса и сразу же пригласили на «Славянский базар».  

«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях-10

Стюша Тайм:  
Что ты играешь? Может, есть любимое произведение?  

Александр Воронище:  
Русские и белорусские народные песни играю, латино (у меня программа есть), цыганские песни, рок и, конечно же, классика.  

Стюша Тайм:  
Что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям?  

«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях-13

Александр Воронище:  
Дорогие друзья, самое главное – здоровье. Счастья, любви, благополучия, везения, чтобы улыбочка ваша никогда не сходила с ваших уст.  

# Белорусские исполнители # общество # Стюша Тайм # Александр Воронище # Фотофакт

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