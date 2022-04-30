«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях

Стюша Тайм, блогер: Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с балалаечником-виртуозом Александром Воронище. Привет, Александр.

Александр Воронище, музыкант:

Привет, Стюша.

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты не просто музыкант, но и активный участник международных конкурсов, фестивалей, постоянный гость «Славянского базара». С чего начинался твой путь музыки?

Александр Воронище:

Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу, так как у меня отец учился в музыкальной школе по классу «Цимбалы», дедушка у меня был музыкантом.

Стюша Тайм:

Но ты ведь играешь не только на балалайке.