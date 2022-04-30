«Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу». Александр Воронище о карьере и любимых композициях

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с балалаечником-виртуозом Александром Воронище. Привет, Александр.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с балалаечником-виртуозом Александром Воронище. Привет, Александр.
Александр Воронище, музыкант:
Привет, Стюша.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты не просто музыкант, но и активный участник международных конкурсов, фестивалей, постоянный гость «Славянского базара». С чего начинался твой путь музыки?
Александр Воронище:
Родители меня завели с шести лет в музыкальную школу, так как у меня отец учился в музыкальной школе по классу «Цимбалы», дедушка у меня был музыкантом.
Стюша Тайм:
Но ты ведь играешь не только на балалайке.
Александр Воронище:
Фортепиано, аккордеон, немного скрипки, баян, домра, недавно освоил укулеле.
Стюша Тайм:
Но выбрал все-таки основным инструментом балалайку. Три струны, попроще, да?
Александр Воронище:
Не соглашусь. Три струны: «ля», «ми», «ми». Две одинаковые. Допустим, рвется «ля» – остается две, считай одна. И ты должен выкручиваться, как хочешь.
Стюша Тайм:
Расскажи про участие в конкурсах и международных фестивалях.
Александр Воронище:
Когда я учился в университете им. Янки Купалы, был студенческий конкурс «АРТ-вакацыі». Он проходил в амфитеатре в Витебске, я там взял первое место, и меня заметили после этого конкурса и сразу же пригласили на «Славянский базар».
Стюша Тайм:
Что ты играешь? Может, есть любимое произведение?
Александр Воронище:
Русские и белорусские народные песни играю, латино (у меня программа есть), цыганские песни, рок и, конечно же, классика.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям?
Александр Воронище:
Дорогие друзья, самое главное – здоровье. Счастья, любви, благополучия, везения, чтобы улыбочка ваша никогда не сходила с ваших уст.