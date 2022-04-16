Что такое макровидеосъёмка и что для неё нужно? Борис Воробьёв о специфике этого дела

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с Борисом Воробьевым, блогером, макровидеооператором, многократным лауреатом конкурса «Снимай науку». Здравствуй, Борис.

Борис Воробьев, блогер, видеооператор:

Привет. Стюша Тайм:

Что такое макровидеосъемка? Борис Воробьев:

Макровидеосъемка ничем не отличается от обычной съемки. Но есть нюансы: объективы немножко другие, свет нужен постоянный. И если мы говорим о видеосъемке, то там обязательно должны быть штативы, потому что без штативов в макровидео никак. Стюша Тайм:

В каком направлении ты работаешь? Борис Воробьев:

Объектами моей съемки являются пауки, насекомые и другие беспозвоночные животные, то есть маленькие объекты съемки.

Стюша Тайм:

Получается снимать насекомых? Есть какие-то секреты? Мне кажется, только достаешь объектив – и уже бабочка упорхала. Борис Воробьев:

Особенности поведения насекомых таковы, что, когда ты приближаешься к ним, они тебя замечают. Это в любом случае, потому что для них ты, как высокое здание, невозможно не заметить тебя, такого большого с камерой. Но они постепенно начинают к тебе привыкать. Стюша Тайм:

Я вижу, техника уже заряжена. Хотелось бы получить пару практических советов от тебя, как правильно осуществлять макровидеосъемку. Борис Воробьев:

Вам понадобятся камера, конечно же, макрообъектив, желательно макролинзы, чтобы снимать очень крупно насекомых, даже портреты, глазки и так далее. Без штатива, как я уже говорил, вы не обойдетесь в видеомакросъемке. И, конечно же, накамерный свет. Стюша Тайм:

Расскажи, что это за насекомое?

Борис Воробьев:

Сейчас у нас на дворе апрель, и уже даже в это время можно начинать снимать. Можно выйти на природу и найти очень небольшие объекты съемки. Например, это могут быть коллемболы, клещи, первые муравьи. Сейчас перед объективом нашей камеры находится коллембола. Это очень пугливое насекомое, если в него пальцем тыкать, но если просто сидеть близко, то оно практически не реагирует на нас. Стюша Тайм:

Давай поговорим про конкурс «Снимай науку», про дипломы. Как давно ты участвуешь в этом конкурсе?