Профессии полярника не существует! Владимир Рыжиков рассказал, кто ездит в экспедиции на Северный полюс

В представлении обывателя полярники – это суровые мужчины-бородачи в шапках-ушанках, растянутых свитерах, зимующие на далеких полярных станциях посреди белого ничто, куда раз в год прилетают вертолеты или приплывают корабли. Но на самом деле сегодня даже не существует такой профессии, как полярник. Об этом и не только рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Владимир Рыжиков, начальник Республиканского центра полярных исследований, кандидат географических наук:

Так повелось еще с советских времен, что полярник – это не профессия, а призвание. В экспедицию на Северный и Южный полюс направляются специалисты, то есть ученые либо другого рода специалисты – механики, дизелисты, монтажники, электрики – и ряд других профессий. Все это объединяет слово «полярник». В том числе врачи, повара и так далее.

17-я Белорусская антарктическая экспедиция отправляется на южный континент, в сторону Южного полюса. Наша станция находится на побережье, то есть не совсем на Южном полюсе. На побережье моря Космонавтов, в Восточной Антарктике. Там уже создан небольшой, грубо говоря, филиал Академии наук, где есть научная лаборатория, оборудование, приборы, широкая инфраструктура. Про шапки-ушанки и про бороды сказано неслучайно, потому что это работа, которая требует от людей постоянной концентрации внимания. Риск всегда присутствует, и немалый.