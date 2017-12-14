Проезд в общественном транспорте Минска может подорожать. Когда и на сколько?

Новости Беларуси. Стало известно, когда в Минске может подорожать проезд в общественном транспорте.
Как сообщает БЕЛТА, об этом рассказал на заседании начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.
По его словам дальнейший перерасчет стоимости проезда может произойти в 2018 году.
Алексей Афанасьев, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Расчет доходов произведен с учетом действующего с 1 ноября тарифа на проезд и прогнозируемого увеличения с 1 июля 2018 тарифа до 65 копеек за одну поездку в наземном транспорте и 70 копеек – в метро.
Эти деньги пойдут на развитие транспортного комплекса.
В программе «Большой город» генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок рассказал, как предприятие обеспечивает комфорт пассажиров.
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