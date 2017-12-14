Проезд в общественном транспорте Минска может подорожать. Когда и на сколько?

Новости Беларуси. Стало известно, когда в Минске может подорожать проезд в общественном транспорте.

Как сообщает БЕЛТА, об этом рассказал на заседании начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

По его словам дальнейший перерасчет стоимости проезда может произойти в 2018 году.

Алексей Афанасьев, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:

Расчет доходов произведен с учетом действующего с 1 ноября тарифа на проезд и прогнозируемого увеличения с 1 июля 2018 тарифа до 65 копеек за одну поездку в наземном транспорте и 70 копеек – в метро.

Эти деньги пойдут на развитие транспортного комплекса.

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