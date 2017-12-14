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Победительница конкурса «Студент года-2017» представила белорусскоязычный кавер на песню Бузовой. Большое интервью участников

14 декабря 2017 09:13
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В нашей стране в вузах учится более трёхсот тринадцати тысяч студентов. Как из такого числа выбрать самых креативных, спортивных, умных и активных? Однако выбор этот сделать удалось. 8 декабря прошёл общереспубликанский конкурс «Студент года 2017».

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – курсант 4 курса факультета милиции Могилёвского института МВД – Максим Патаренко, студент 2 курса факультета экономики и бизнес-управления ВГТУ – Руслан Новиков,  «Студент года 2017», студентка 2 курса филологического факультета ГрГУ имени Я. Купалы – Александра Радкович.

Какие необходимо было иметь предпосылки, чтобы отобраться на конкурс «Студент года»? Какие этапы нужно было пройти? Какая была тематика конкурса? Подробнее узнаете в данном материале.

# Конкурс # Студенты

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