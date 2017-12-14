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Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят

14 декабря 2017 09:09
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Новости Беларуси. Благотворительное объединение «Мир без границ» поздравило с Новым годом маленьких белорусов в рамках ежегодного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят-1

Подарки получили 235 ребят с особенностями психофизического развития. Среди них воспитанники 10 детских домов-интернатов, а также малыши из малоимущих семей.

Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят-4

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я хотел бы обратиться ко всем неравнодушным людям, чтобы они присоединялись к этой акции, потому что тот маленький подарок или внимание, которое будет оказано семьям с детьми-инвалидами, оно очень важно.

Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят-7

Благотворительный марафон «Наши дети» воплощает заветные мечты. Для воспитанников интернатов новогодняя елка – одна из них. В программе – номера  лучших белорусских исполнителей, музыкантов и артистов цирка. 

# общество # Фотофакт # Новый год # Александр Румак

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