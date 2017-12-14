Воспитанников домов-интернатов поздравили с наступающим Новым годом: подарки получили 235 ребят

Новости Беларуси. Благотворительное объединение «Мир без границ» поздравило с Новым годом маленьких белорусов в рамках ежегодного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки получили 235 ребят с особенностями психофизического развития. Среди них воспитанники 10 детских домов-интернатов, а также малыши из малоимущих семей.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Я хотел бы обратиться ко всем неравнодушным людям, чтобы они присоединялись к этой акции, потому что тот маленький подарок или внимание, которое будет оказано семьям с детьми-инвалидами, оно очень важно.