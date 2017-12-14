Кто быстрее соберет пирамиду из пластиковых стаканчиков: как юных могилевчан обучают экзотическому виду спорта

Новости Беларуси. В Могилеве начали обучать дошколят экзотическому, но очень полезному виду спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раз в неделю воспитанники одного из детских садов города проводят тренировки по спорт-стекингу – это сборка и разборка пирамид из пластиковых стаканчиков на скорость. Занятия бесплатные. Считается, что спорт-стекинг улучшают у детей мелкую моторику, координацию, скорость реакции, развивает интеллект.

Детсадовцы тренируют самую простую комбинацию – три пирамидки по три стаканчика. Чтобы собрать и разобрать конструкцию отводится полминуты. После нескольких занятий дети уже делают заметные успехи.