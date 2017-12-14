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Кто быстрее соберет пирамиду из пластиковых стаканчиков: как юных могилевчан обучают экзотическому виду спорта

14 декабря 2017 08:52
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Новости Беларуси. В Могилеве начали обучать дошколят экзотическому, но очень полезному виду спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто быстрее соберет пирамиду из пластиковых стаканчиков: как юных могилевчан обучают экзотическому виду спорта-1

Раз в неделю воспитанники одного из детских садов города проводят тренировки по спорт-стекингу – это сборка и разборка пирамид из пластиковых стаканчиков на скорость. Занятия бесплатные. Считается, что спорт-стекинг улучшают у детей мелкую моторику, координацию, скорость реакции, развивает интеллект.

Детсадовцы тренируют самую простую комбинацию – три пирамидки по три стаканчика. Чтобы собрать и разобрать конструкцию отводится полминуты. После нескольких занятий дети уже делают заметные успехи.

Кто быстрее соберет пирамиду из пластиковых стаканчиков: как юных могилевчан обучают экзотическому виду спорта-4

Степан Кастрица, воспитанник ясли-сада №43 Могилева:
Я умею собирать быстро башню. Мне нравится очень играть со стаканчиками.

Кто быстрее соберет пирамиду из пластиковых стаканчиков: как юных могилевчан обучают экзотическому виду спорта-7

Дарья Кургузикова, воспитанник ясли-сада №43 Могилева:
Мне нравится заниматься со стаканчиками, потому что они разноцветные.

Спорт-стекинг быстрыми темпами приобретает популярность в мире. Недавно его включили в программу детских Олимпийских игр. Могилев пока первый город в Беларуси, где начали проходить занятия по этому необычному для нас виду спорта.

# общество # Фотофакт # Воспитание детей # Дарья Кургузикова # Степан Кастрица

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