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В Беларуси начали собирать яблоки нового урожая. Вот какие технологии используют в хозяйстве Брестского района

16 августа 2023 14:48
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сбор нового урожая яблок. По государственной программе «Аграрный бизнес» ежегодно в стране будут закладывать не менее 500 гектаров интенсивных садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 2025 года планируют создать дополнительно более 2 тысяч гектаров. Это позволит значительно увеличить долю отечественного яблока на рынке.

В хозяйстве «Остромечево» Брестского района сады занимают 200 гектаров. 10 % площадей уже перевели на новую технологию интенсивного садоводства – деревья высаживаются гуще, подводится капельный полив, контролируется рост. Урожайность такого сада в два раза выше – до 10 килограммов с одного дерева.

В Беларуси начали собирать яблоки нового урожая. Вот какие технологии используют в хозяйстве Брестского района-1

Татьяна Богдан, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:
Яблоко товарное, красивое. Больше хорошего яблока. Много молодых садов у нас посажено, и очень хорошие. Урожай в этом году неплохой.

В Беларуси начали собирать яблоки нового урожая. Вот какие технологии используют в хозяйстве Брестского района-4

Виктор Пастухов, управляющий садом сельхозпредприятия «Остромечево»:
Преобразования ждут уменьшаем площадь сада. Переходим на интенсивные сорта, на новые технологии выращивания, которые дают прибавку к урожаю в 2-3 раза больше по сравнению со старыми сортами.

В Беларуси начали собирать яблоки нового урожая. Вот какие технологии используют в хозяйстве Брестского района-7

В садах «Остромечево» начали с сортов, которые уже созрели, – ежедневно получают до 10 тонн нового урожая, который напрямую уходит на продажу и предприятиям для переработки. В 2023 году в хозяйстве планируют собрать порядка 3 тысяч тонн яблок.

# Сельское хозяйство # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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