В Беларуси начали собирать яблоки нового урожая. Вот какие технологии используют в хозяйстве Брестского района
Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сбор нового урожая яблок. По государственной программе «Аграрный бизнес» ежегодно в стране будут закладывать не менее 500 гектаров интенсивных садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 2025 года планируют создать дополнительно более 2 тысяч гектаров. Это позволит значительно увеличить долю отечественного яблока на рынке.
В хозяйстве «Остромечево» Брестского района сады занимают 200 гектаров. 10 % площадей уже перевели на новую технологию интенсивного садоводства – деревья высаживаются гуще, подводится капельный полив, контролируется рост. Урожайность такого сада в два раза выше – до 10 килограммов с одного дерева.
Татьяна Богдан, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:
Яблоко товарное, красивое. Больше хорошего яблока. Много молодых садов у нас посажено, и очень хорошие. Урожай в этом году неплохой.
Виктор Пастухов, управляющий садом сельхозпредприятия «Остромечево»:
Преобразования ждут – уменьшаем площадь сада. Переходим на интенсивные сорта, на новые технологии выращивания, которые дают прибавку к урожаю в 2-3 раза больше по сравнению со старыми сортами.
В садах «Остромечево» начали с сортов, которые уже созрели, – ежедневно получают до 10 тонн нового урожая, который напрямую уходит на продажу и предприятиям для переработки. В 2023 году в хозяйстве планируют собрать порядка 3 тысяч тонн яблок.