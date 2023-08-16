В Беларуси начали собирать яблоки нового урожая. Вот какие технологии используют в хозяйстве Брестского района

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сбор нового урожая яблок. По государственной программе «Аграрный бизнес» ежегодно в стране будут закладывать не менее 500 гектаров интенсивных садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 2025 года планируют создать дополнительно более 2 тысяч гектаров. Это позволит значительно увеличить долю отечественного яблока на рынке.

В хозяйстве «Остромечево» Брестского района сады занимают 200 гектаров. 10 % площадей уже перевели на новую технологию интенсивного садоводства – деревья высаживаются гуще, подводится капельный полив, контролируется рост. Урожайность такого сада в два раза выше – до 10 килограммов с одного дерева.