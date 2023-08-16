Клишевич о решении Литвы закрыть пункты пропуска: вероятно, будет происходить военно-техническая подготовка

Решение Вильнюса о закрытии двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе в пограничном ведомстве Беларуси назвали политизированным. Речь идет о переходах «Шумскас» (с белорусской стороны это «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы» на нашей территории), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, за решением закрыть пункты пропуска скрываются не только политические мотивы, но и военные угрозы. К границам Беларуси подтягивают дополнительные войска и технику, проводится все больше разнообразных учений. Это общий тренд наших западных соседей. К тому же Литва не исключает полное закрытие границы с нашей страной. Такую возможность рассматривают и поляки. Очевидно, что речь идет о спланированной кампании.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Такие решения преследуют в том числе военные цели, потому что обычно, когда перекрываются пункты пропуска, многовероятно, что на этих территориях будут происходить соответствующая военно-техническая подготовка, размещение войск, как это сейчас происходит в Польше. То же самое сейчас уже заявила и Литовская Республика, будет делать. Но я уверен, что у нас найдется достойный ответ на подобного рода провокации и действия. Наши жители должны понимать, что наша республика в союзе с Российской Федерацией предпримет все меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и оградить нашу республику от каких бы то ни было военных провокаций.

Решение о приостановке пунктов пропуска в Вильнюсе мотивируют угрозой национальной безопасности с белорусской стороны.