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В Минской области стартовал сезон весенних субботников

21 марта 2026 13:43
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В Минской области стартовал сезон весенних субботников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К масштабному марафону по наведению чистоты сегодня присоединились и работники молочно-товарного комплекса «Таборы» агрокомбината «Ждановичи».

Марафон чистоты! В Минске проходит первый весенний субботник.

В Минской области стартовал сезон весенних субботников-2

Основное внимание уделили санитарному состоянию животноводческих помещений, прилегающих территорий и хозяйственных объектов. Всего же в центральном регионе порядок наводили сотрудники 10 сельскохозяйственных организаций – это более 400 человек.

В Минской области стартовал сезон весенних субботников-4

Александр Курак, заместитель главного ветеринарного врача агрокомбината «Ждановичи»:
Замечательно. Много работы сделали. Стены красили, бордюры убирали. Это сближает, это весело, общение на свежем воздухе.

Алексей Петруша, заместитель генерального директора – главный инженер агрокомбината «Ждановичи»:
Во-первых, субботники сплачивают очень сильно коллектив. Привели в порядок бордюрные камни по территории предприятия, фасады зданий обновили, покрасили, ворота обновили, покрасили. В общем, такая работа посильная каждому, но тем не менее нужная и продуктивная.

Всего в Минской области в нынешнем сезоне по наведению чистоты запланируют отремонтировать более 200 спортивных и детских игровых площадок, высадить свыше 15 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников.

# Субботники в Беларуси

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