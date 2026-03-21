Юлия Абухович: белорусская экономика готова к любому развитию событий

Как продвигается подготовка так называемой большой сделки, какое предложение по урегулированию конфликта в Иране озвучил США Александр Лукашенко и возможна ли продажа рудника американской стороне – на эти и другие вопросы глава государства накануне ответил журналистам по итогам переговоров с делегацией США в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Белорусская экономика готова к любому развитию событий. Любая дополнительная прибыль за счет расширения сферы поставок наших калийных удобрений, за счет расширения сфер финансовых платежей, естественно, сразу отразится на экономике.

Но мы не должны забывать, что Республика Беларусь не дремала во время санкций, а мы перестроились на новые реальности и перестроили наши рынки, нашу логистику на других партнеров. В том числе это Китайская Народная Республика, это, конечно же, Бразилия, с которой недавно заключено соглашение, а это тоже считается достаточно выгодным рынком.

То есть Республика Беларусь поставляет калийные удобрения. Да, это не те премиальные рынки, которые были, когда мы говорили о странах ЕС, с точки зрения логистики, конечно, близко и качественно. Но если мы говорим о скорости, то должны задуматься о том, что Республика Беларусь готова к отгрузке калийных удобрений и началу отношений с прибалтийскими странами, порты которых будут использоваться.