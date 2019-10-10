Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу

Новости Беларуси. Все больше людей из разных уголков страны присоединяются к проекту «Во славу общей Победы». 10 октября землю с захоронений времен Великой Отечественной войны собрали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию провели в девяти местах города, где погребены около 20 тысяч человек: среди них не только воины, но и мирные жители. Землю поместили в общую капсулу с полным списком имен погибших. У Вечного огня в парке Жилибера ее передали на временное хранение в Свято-Покровский кафедральный собор.

Мария Бралко, учащаяся гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета имени Я.Купалы:

Соотечественники отдали за нас свою жизнь, чтобы мы сейчас жили под чистым небом без войны, без бомб. Чтобы мы ходили каждый день в школу и не думали, что где-то может взорваться бомба.

Зоя Кулеша, заместитель председателя Гродненского горисполкома:

Это так важно – таким способом, священным способом отдать дань уважения тем, благодаря которым мы сегодня празднуем, улыбаемся, созидаем, выступаем миротворцами. Наша страна, как никто, знает цену собственной независимости.