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Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу

10 октября 2019 13:04
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Новости Беларуси. Все больше людей из разных уголков страны присоединяются к проекту «Во славу общей Победы». 10 октября землю с захоронений времен Великой Отечественной войны собрали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-1

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-3

Церемонию провели в девяти местах города, где погребены около 20 тысяч человек: среди них не только воины, но и мирные жители. Землю поместили в общую капсулу с полным списком имен погибших. У Вечного огня в парке Жилибера ее передали на временное хранение в Свято-Покровский кафедральный собор.

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-6

Мария Бралко, учащаяся гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета имени Я.Купалы:
Соотечественники отдали за нас свою жизнь, чтобы мы сейчас жили под чистым небом без войны, без бомб. Чтобы мы ходили каждый день в школу и не думали, что где-то может взорваться бомба.

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-9

Зоя Кулеша, заместитель председателя Гродненского горисполкома:
Это так важно – таким способом, священным способом отдать дань уважения тем, благодаря которым мы сегодня празднуем, улыбаемся, созидаем, выступаем миротворцами. Наша страна, как никто, знает цену собственной независимости.

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-12

Патриотический проект организован накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Капсулы со священной землей со всех мемориалов и братских могил Беларуси вертолетами отправят в Минск. А 9 мая их поместят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-15

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-17

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-19

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-21

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-23

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-25

Проект «Во славу общей Победы»: в Гродно землю с захоронений времён Великой Отечественной поместили в капсулу-27

# Великая Отечественная война # общество # Зоя Кулеша # Мария Бралко # Фотофакт

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