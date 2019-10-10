«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком

Анастасия Макеева, корреспондент:

Благодаря им, накормлены телята, собраны камни с полей и яблочный урожай. О трактористках, для которых 70 – не предел! Есть в Летковщине две звезды, две светлых повести. Уже которую десятилетку они бороздят просторы родного хозяйства на совесть и договариваются с техникой с полуслова!

Евгения Качан, тракторист-машинист сельхозпроизводства:

Поршни были, цилиндры и двигатель меняла.

Елена Метельская, тракторист-машинист сельхозпроизводства:

Камни собирала, косила, бороновала и сено гребла.

Супербабушки – авторитеты в мужском коллективе. Они задают градус жизни и помогают советом. Александр Сучок, заведующий мастерской филиала ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:

Пробили колесо, подошла, показала, как правильно сделать. Побольше таких людей, потому что люди старой закалки работы не боятся. Евгения Качан:

Мне говорят: «Мне бы такую жену». Даже завидуют! Была районным депутатом.

Силу духа воспитала многодетная семья. После войны быть трактористками, как Паша Ангелина, было модно! Приручить «25 под капотом» помогли мужья и поддержали желание стать механизаторами. Поначалу звенело в ушах и болела спина, но гордость за права расправляла плечи. Елена Метельская:

Пока научилась ездить, назад не получалось. Ой-ей, божечки, сяду и плачу!

Евгения Качан:

Сразу я ездила на таком тракторе, только без кабины. Зимой холодно было, пришел вот такой трактор. Я с ним разговариваю, как с человеком.

На своих «Владимирцах» или попросту «пчелках» они летают уже 30 лет. С пути могут сбить только коты в высокой траве. Возят муку, комбикорм, молоко. Правда, мужского плеча рядом уже нет. Свои силы вдовы отдают любимой работе и внукам. Елена Метельская:

Хорошо, что работаю, а то буду лежать и к своим болячкам прислушиваться.

Евгения Качан:

Все шила сама соседям, таким бабкам, как я.

Ночь недоспит, а новую салфетку свяжет. В доме у Евгении Алексеевны особенно тепло. Евгения Качан:

Не люблю на лавке сидеть, сплетни собирать, пришла домой и занимаюсь своим любимым делом.

Рукодельница и модница знает толк в красоте. Вы очень хорошо сохранились, может, у вас маски какие есть? Евгения Качан:

Лучше всего возле людей, настроение жить и делать! Некогда мне заниматься этими фокусами.