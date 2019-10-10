«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком
Анастасия Макеева, корреспондент:
Благодаря им, накормлены телята, собраны камни с полей и яблочный урожай. О трактористках, для которых 70 – не предел!
Есть в Летковщине две звезды, две светлых повести. Уже которую десятилетку они бороздят просторы родного хозяйства на совесть и договариваются с техникой с полуслова!
Евгения Качан, тракторист-машинист сельхозпроизводства:
Поршни были, цилиндры и двигатель меняла.
Елена Метельская, тракторист-машинист сельхозпроизводства:
Камни собирала, косила, бороновала и сено гребла.
Супербабушки – авторитеты в мужском коллективе. Они задают градус жизни и помогают советом.
Александр Сучок, заведующий мастерской филиала ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:
Пробили колесо, подошла, показала, как правильно сделать. Побольше таких людей, потому что люди старой закалки работы не боятся.
Евгения Качан:
Мне говорят: «Мне бы такую жену». Даже завидуют! Была районным депутатом.
Силу духа воспитала многодетная семья. После войны быть трактористками, как Паша Ангелина, было модно! Приручить «25 под капотом» помогли мужья и поддержали желание стать механизаторами. Поначалу звенело в ушах и болела спина, но гордость за права расправляла плечи.
Елена Метельская:
Пока научилась ездить, назад не получалось. Ой-ей, божечки, сяду и плачу!
Евгения Качан:
Сразу я ездила на таком тракторе, только без кабины. Зимой холодно было, пришел вот такой трактор. Я с ним разговариваю, как с человеком.
На своих «Владимирцах» или попросту «пчелках» они летают уже 30 лет. С пути могут сбить только коты в высокой траве. Возят муку, комбикорм, молоко. Правда, мужского плеча рядом уже нет. Свои силы вдовы отдают любимой работе и внукам.
Елена Метельская:
Хорошо, что работаю, а то буду лежать и к своим болячкам прислушиваться.
Евгения Качан:
Все шила сама соседям, таким бабкам, как я.
Ночь недоспит, а новую салфетку свяжет. В доме у Евгении Алексеевны особенно тепло.
Евгения Качан:
Не люблю на лавке сидеть, сплетни собирать, пришла домой и занимаюсь своим любимым делом.
Рукодельница и модница знает толк в красоте.
Вы очень хорошо сохранились, может, у вас маски какие есть?
Евгения Качан:
Лучше всего возле людей, настроение жить и делать! Некогда мне заниматься этими фокусами.
Старость слуцких трактористок дома не застанет. Мечтают о новых пчелках и трудовой славе родной Летковщины.
Все ждут пенсии, чтобы потом путешествовать.
Елена Метельская:
Я не хочу. Нет, пусть хоть золотом обсыпают!