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«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком

10 октября 2019 09:38
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Благодаря им, накормлены телята, собраны камни с полей и яблочный урожай. О трактористках, для которых 70 не предел!

Есть в Летковщине две звезды, две светлых повести. Уже которую десятилетку они бороздят просторы родного хозяйства на совесть и договариваются с техникой с полуслова!

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-1

Евгения Качан, тракторист-машинист сельхозпроизводства:
Поршни были, цилиндры и двигатель меняла.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-4

Елена Метельская, тракторист-машинист сельхозпроизводства:
Камни собирала, косила, бороновала и сено гребла.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-7

Супербабушки – авторитеты в мужском коллективе. Они задают градус жизни и помогают советом.

Александр Сучок, заведующий мастерской филиала ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:
Пробили колесо, подошла, показала, как правильно сделать. Побольше таких людей, потому что люди старой закалки работы не боятся.

Евгения Качан:
Мне говорят: «Мне бы такую жену». Даже завидуют! Была районным депутатом.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-10

Силу духа воспитала многодетная семья. После войны быть трактористками, как Паша Ангелина, было модно! Приручить «25 под капотом» помогли мужья и поддержали желание стать механизаторами. Поначалу звенело в ушах и болела спина, но гордость за права расправляла плечи.

Елена Метельская:
Пока научилась ездить, назад не получалось. Ой-ей, божечки, сяду и плачу!

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-13

Евгения Качан:
Сразу я ездила на таком тракторе, только без кабины. Зимой холодно было, пришел вот такой трактор. Я с ним разговариваю, как с человеком.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-16

На своих «Владимирцах» или попросту «пчелках» они летают уже 30 лет. С пути могут сбить только коты в высокой траве. Возят муку, комбикорм, молоко. Правда, мужского плеча рядом уже нет. Свои силы вдовы отдают любимой работе и внукам.

Елена Метельская:
Хорошо, что работаю, а то буду лежать и к своим болячкам прислушиваться.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-19

Евгения Качан:
Все шила сама соседям, таким бабкам, как я.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-22

Ночь недоспит, а новую салфетку свяжет. В доме у Евгении Алексеевны особенно тепло.

Евгения Качан:
Не люблю на лавке сидеть, сплетни собирать, пришла домой и занимаюсь своим любимым делом.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-25

Рукодельница и модница знает толк в красоте.

Вы очень хорошо сохранились, может, у вас маски какие есть?

Евгения Качан:
Лучше всего возле людей, настроение жить и делать! Некогда мне заниматься этими фокусами.

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-28

Старость слуцких трактористок дома не застанет. Мечтают о новых пчелках и трудовой славе родной Летковщины.

Все ждут пенсии, чтобы потом путешествовать.

Елена Метельская:
Я не хочу. Нет, пусть хоть золотом обсыпают!

«Не люблю на лавке сидеть и сплетни собирать». Бабушки-трактористки работают под Слуцком-31

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт # Добрые истории

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