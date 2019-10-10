«Заказали салат, суп, а могут принести сначала десерт». Что ещё не нравится туристам в Минске

Минск, по мнению одного из тревел-порталов, признали лучшим городом СНГ для осеннего туризма. В тройку лидеров также вошли Нур-Султан и Ереван. Подробности рассказываем в программе «Минск и минчане».

По статистике, иностранные гости проводят в белорусской столице 2-3 дня. За это время только на гостиницу и рестораны приезжие тратят до 600 рублей. Дарья Капариха, гид-переводчик:

Зачастую, когда приезжают иностранные туристы, сведения о Минске у них сводятся к минимуму. Они практически ничего не знают. Даже в аэропорту начинают задавать вопросы: можно ли здесь фотографировать на улице? Я объясняю, что страна безопасная, и вы можете спокойно проводить здесь время.

Россия, Германия, Италия, Великобритания и США. Эксперты уверяют: в Минск едут со всех уголков мира. За прошлый год поток из Евросоюза вырос почти в 2 раза. Туристов привлекает безвизовый режим и низкий уровень преступности. Иностранцы, в первую очередь, интересуются особенностями белорусской культуры. Никто не возвращается домой без сувениров и селфи в Верхнем городе или Троицком предместье.

Дарья Капариха:

Я была крайне удивлена, почему из Гавайев сюда приехали люди. Сказали, что здесь проходил конкурс, и они решили приехать, поддержать сына. Таким образом, оказались у нас в стране.

Только за 15 дней II Европейских игр столица приняла 30.000 туристов. Аккредитовали 600 журналистов из 52 стран. Каждый день ведущие мировые информагентства, газеты и телеканалы публиковали без малого по 380 новостей из Минска.

Андрей Талерчик, главный специалист управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Республики Беларусь:

Европейские игры, помимо прочего, очень хорошо презентовали нашу страну во всём мире, открыли её с новой стороны, показали наш туристический потенциал. Хотя они и завершились, они сделали большой задел на будущее. О Беларуси узнали, о Беларуси услышали. И у журналистов, и у гостей, и у спортсменов останется желание сюда вернуться. Туристов удивляет уровень подготовки белорусских гидов. Львиная доля из них – выпускники лингвистического университета. Экскурсоводы свободно разговаривают на двух иностранных языках. Прежде чем встретиться с первой группой, они заканчивают 9-месячные курсы, сдают экзамен в профильном министерстве и получают сертификат.

Дарья Капариха:

Мне приходится слышать, что жители Минска зачастую бывают очень хмурыми и редко улыбаются. Также бывает, что гости недовольны сервисом в кафе, потому что приходится очень долго ждать, блюдо подают неправильно. Заказали салат, суп, а могут принести сначала десерт.