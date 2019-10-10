«Позитивное место для написания песен – напротив кладбища». Как выглядит двор детства «Тяни-Толкай» и что говорят о них бабушки на лавочке

Погонять мяч с соседской ребятней, встретить рассвет и сочинить первые хиты – для них все начиналось здесь. Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись с исполнителями группы «Тяни-Толкай» по двору их детства.

Именно романтика двора и легла в основу творчества. Самый живописный уголок столицы – Зеленый Луг – шкатулка воспоминаний для музыкантов. А улица Калиновского – центральный проспект детства. Здесь все напоминает о беззаботной юности. Кажется, все было только вчера. Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:

Вот мы сейчас в родном дворе. Я с первого подъезда. Андрюха – с пятого, а Пашка с соседнего дома. Но тусовались здесь. Здесь стояли две лавочки: честно, мы их украли из соседних дворов. Кустарник был. И именно в этом месте мы показали первые аккорды на гитаре, именно здесь мы учились играть.

Павел Тараймович, солист группы «Тяни-Толкай»:

Наши подростковые приключения проходили именно здесь. Даже первый публичный концерт: мы вынесли барабаны, гитары. Было слышно аж по всей округе. Тогда сонные дворы спального района буквально «стояли на ушах». Послушать местных бардов слеталась молодежь со всего района, а любопытные соседи то и дело подглядывали из окон за импровизированным уличным шоу. Впрочем, будущих звезд эстрады в сорванцах разглядели сразу!

Соседки:

– Это ж наши дети! Хорошие друзья.

– Гуляли на улице, в футбол гоняли, в прятки играли. Не дрались и бабок старых не обижали. Очень хорошие! У себя на районе голосистые заводилы не только оттачивали артистическое мастерство, но и грызли гранит науки. От дома до храма знаний – рукой подать.

Павел Тараймович:

Школа номер 114. С углубленным изучением испанского языка. Павел Клышевский:

Забора, кстати, не было. Поэтому у нас был испанский каждый день. И дежурить нравилось. С пол-урока уходишь, все расставляешь, а остальное время балдеешь.

Павел Тараймович:

Были по 25 копеек обеды и по 35. Павел Клышевский:

Но по 35 – были сосиски, было вкуснее. Павел Тараймович:

Помню, как он менялся со мной, чтобы у меня были сосиски. Павел Клышевский:

Ясный перец! Павел Тараймович:

Тормоз!

Павел Клышевский:

Вот мой детский садик, где я прошел все ступени иерархии: от яслей и заканчивая подготовительной группой к школе. Я этот садик знал маленьким, а потом уже с ребятами мы его освоили в подростковом возрасте. Когда залазили подальше от родителей через забор в веранды. Они были закрытые. На Калиновского кипела жизнь. А между тем, начинающие музыканты осваивали не только аккорды, но и тренажеры. И даже открыли спортзал в подвале жилого дома.

Павел Клышевский:

Мой дом по адресу Калиновского, 105 – более известен был под названием «Единый». Потому что на этих 9-этажках было «Народ и партия едины». И вот у меня был дом «Единый».

Районные гастроли ребят под открытым небом постепенно канули в лету. Музыканты повзрослели, а вместе с ними и их творчество. Это отразилось и на стилистике песен. Мало кто знает, что квартет начинал с провокационных ритмов панк-рока и назывался «Махона».

Юные рокеры мечтали о крыше над головой. В поисках репетиционной базы далеко ехать не пришлось. Обосновались в километре от дома, где в буквальном смысле «гаражный бойз-бэнд» «шлифовал» свое звучание. Павел Тараймович:

Недалеко 6-этажный гаражный бокс. На шестом этаже гараж за 20 долларов в месяц. Зимой там было очень холодно.

Павел Клышевский:

Вода замерзала на озере, и шли мы пешком через озеро в дикий мороз туда на репетицию в гараж. А все друзья играют где-то в хоккей. Павел Тараймович:

Просто в тепле сидят. Павел Клышевский:

Думаю, ладно, пойду на репетицию – вы мне все равно будете когда-нибудь завидовать!

Павел Тараймович:

Крайне позитивное место для написания песен – напротив кладбища. По­том я начал встречаться с девушкой, она жила в центре. Поэтому после репетиции пацаны ночью шли туда, а я в сторону кладбища – фонари обычно не горели. Пару историй зимой у меня было: фонари, кстати, включили. Смотрю: на снегу отпечаток босой человеческой ноги. Постоял, посмотрел в сторону кладбища… Было очень «весело». Взбодрило, скажем так! Артисты долгое время совмещали увлечение музыкой с работой на столичном заводе. Первым сменил литейный цех на пункт видеопроката в гастрономе Павел Тараймович. К слову, с этой местной достопримечательностью связано много забавных историй.

Павел Тараймович:

Недалеко лес у нас. Пришел лось, побил рогами витрины. Сам лег на ступеньках и лежал – был раненый. Потом пять человек собрались, в лес выпустили, подлечили. А магазин с тех пор называется «Лосиный». Павел Клышевский:

Самое классное место, где стоял киоск и продавал квас. И все с бидончиками, трехлитровыми банками в сезон ходили за квасом. Там были очереди.

Павел Тараймович:

А еще здесь стояли два автомата с газировкой. Павел Клышевский:

Да, точно!

Правду говорят, люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.

Павел Клышевский:

Минск – наш родной город, который мы обожаем.