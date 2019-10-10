«Позитивное место для написания песен – напротив кладбища». Как выглядит двор детства «Тяни-Толкай» и что говорят о них бабушки на лавочке

Погонять мяч с соседской ребятней, встретить рассвет и сочинить первые хиты – для них все начиналось здесь. Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись с исполнителями группы «Тяни-Толкай» по двору их детства.
Погонять мяч с соседской ребятней, встретить рассвет и сочинить первые хиты – для них все начиналось здесь. Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись с исполнителями группы «Тяни-Толкай» по двору их детства.
Именно романтика двора и легла в основу творчества. Самый живописный уголок столицы – Зеленый Луг – шкатулка воспоминаний для музыкантов. А улица Калиновского – центральный проспект детства. Здесь все напоминает о беззаботной юности. Кажется, все было только вчера.
Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:
Вот мы сейчас в родном дворе. Я с первого подъезда. Андрюха – с пятого, а Пашка с соседнего дома. Но тусовались здесь. Здесь стояли две лавочки: честно, мы их украли из соседних дворов. Кустарник был. И именно в этом месте мы показали первые аккорды на гитаре, именно здесь мы учились играть.
Павел Тараймович, солист группы «Тяни-Толкай»:
Наши подростковые приключения проходили именно здесь. Даже первый публичный концерт: мы вынесли барабаны, гитары. Было слышно аж по всей округе.
Тогда сонные дворы спального района буквально «стояли на ушах». Послушать местных бардов слеталась молодежь со всего района, а любопытные соседи то и дело подглядывали из окон за импровизированным уличным шоу. Впрочем, будущих звезд эстрады в сорванцах разглядели сразу!
Соседки:
– Это ж наши дети! Хорошие друзья.
– Гуляли на улице, в футбол гоняли, в прятки играли. Не дрались и бабок старых не обижали. Очень хорошие!
У себя на районе голосистые заводилы не только оттачивали артистическое мастерство, но и грызли гранит науки. От дома до храма знаний – рукой подать.
Павел Тараймович:
Школа номер 114. С углубленным изучением испанского языка.
Павел Клышевский:
Забора, кстати, не было. Поэтому у нас был испанский каждый день. И дежурить нравилось. С пол-урока уходишь, все расставляешь, а остальное время балдеешь.
Павел Тараймович:
Были по 25 копеек обеды и по 35.
Павел Клышевский:
Но по 35 – были сосиски, было вкуснее.
Павел Тараймович:
Помню, как он менялся со мной, чтобы у меня были сосиски.
Павел Клышевский:
Ясный перец!
Павел Тараймович:
Тормоз!
Павел Клышевский:
Вот мой детский садик, где я прошел все ступени иерархии: от яслей и заканчивая подготовительной группой к школе. Я этот садик знал маленьким, а потом уже с ребятами мы его освоили в подростковом возрасте. Когда залазили подальше от родителей через забор в веранды. Они были закрытые.
На Калиновского кипела жизнь. А между тем, начинающие музыканты осваивали не только аккорды, но и тренажеры. И даже открыли спортзал в подвале жилого дома.
Павел Клышевский:
Мой дом по адресу Калиновского, 105 – более известен был под названием «Единый». Потому что на этих 9-этажках было «Народ и партия едины». И вот у меня был дом «Единый».
Районные гастроли ребят под открытым небом постепенно канули в лету. Музыканты повзрослели, а вместе с ними и их творчество. Это отразилось и на стилистике песен. Мало кто знает, что квартет начинал с провокационных ритмов панк-рока и назывался «Махона».
Юные рокеры мечтали о крыше над головой. В поисках репетиционной базы далеко ехать не пришлось. Обосновались в километре от дома, где в буквальном смысле «гаражный бойз-бэнд» «шлифовал» свое звучание.
Павел Тараймович:
Недалеко 6-этажный гаражный бокс. На шестом этаже гараж за 20 долларов в месяц. Зимой там было очень холодно.
Павел Клышевский:
Вода замерзала на озере, и шли мы пешком через озеро в дикий мороз туда на репетицию в гараж. А все друзья играют где-то в хоккей.
Павел Тараймович:
Просто в тепле сидят.
Павел Клышевский:
Думаю, ладно, пойду на репетицию – вы мне все равно будете когда-нибудь завидовать!
Павел Тараймович:
Крайне позитивное место для написания песен – напротив кладбища. Потом я начал встречаться с девушкой, она жила в центре. Поэтому после репетиции пацаны ночью шли туда, а я в сторону кладбища – фонари обычно не горели. Пару историй зимой у меня было: фонари, кстати, включили. Смотрю: на снегу отпечаток босой человеческой ноги. Постоял, посмотрел в сторону кладбища… Было очень «весело». Взбодрило, скажем так!
Артисты долгое время совмещали увлечение музыкой с работой на столичном заводе. Первым сменил литейный цех на пункт видеопроката в гастрономе Павел Тараймович. К слову, с этой местной достопримечательностью связано много забавных историй.
Павел Тараймович:
Недалеко лес у нас. Пришел лось, побил рогами витрины. Сам лег на ступеньках и лежал – был раненый. Потом пять человек собрались, в лес выпустили, подлечили. А магазин с тех пор называется «Лосиный».
Павел Клышевский:
Самое классное место, где стоял киоск и продавал квас. И все с бидончиками, трехлитровыми банками в сезон ходили за квасом. Там были очереди.
Павел Тараймович:
А еще здесь стояли два автомата с газировкой.
Павел Клышевский:
Да, точно!
Правду говорят, люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.
Павел Клышевский:
Минск – наш родной город, который мы обожаем.
Павел Тараймович:
На самом деле, приходится очень много ездить по работе, путешествовать. Много замечательных мест, городов. Но дом именно здесь.