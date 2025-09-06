Проект «Спорт для всех» масштабно завершит летний сезон на стадионе «Динамо»

«Спорт для всех» – 7 сентября 2025 года на стадионе «Динамо» пройдет яркое и насыщенное событие, которое объединит любителей активного отдыха, семейные пары и всех, кто хочет прикоснуться к миру фитнеса и спорта. Подробности праздника расскажут наши гости. В студии – Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба и Мария Леонович, директор физкультурно-оздоровительного комплекса. Александр Меженный, ведущий:

Название говорящее – «Спорт для всех». Кому пришла в голову идея, каким образом разворачивалась и что запланировано?

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Идея реализации подобного проекта пришла, конечно, Президентскому спортивному клубу. Нашей группе не хватало специалистов проекта, который бы затрагивал большое количество жителей города Минска. В 2025 году проект носит экспериментальную форму. Для того, чтобы апробировать наши возможности. Возможности совместно с партнерами, у которых тоже огромный опыт работы. Большое количество грамотных специалистов, высококвалифицированных специалистов, которые могут моментально познакомиться с пришедшими на открытую площадку. Тренировки проходят у нас на открытых площадках на протяжении всего лета в пяти локациях. Две из них – пляжные зоны – это Цнянское водохранилище, Дрозды. Так вот в таких непростых, экстремальных открытых условиях наши тренеры предлагали открытые тренировки. Самое главное – бесплатные для жителей города Минска, в том числе близлежащих городков, агрогородков. В том числе из Бобруйска даже приезжали. Проект был проведен на отлично. Сейчас опыт тех тренировок, локаций, который у нас появился, мы задумали подарить участникам Минского полумарафона. Александр Стасевич, ведущий:

Какие у нас фитнес-направления? Какие мероприятия? Чем займутся люди конкретно в конкретном месте?

Мария Леонович, директор физкультурно-оздоровительного комплекса:

7 сентября – это уже завтра будет финальное завершение нашего проекта «Спорт для всех». Мы приглашаем туда обязательно приходить всех. Хотя уже мест свободных нет, но мы найдем. Будут такие большие тренировки, как зумба, латина, где все смогут попробовать себя. Также другие активности тоже. Все на открытом воздухе в рамках полумарафона. Александр Меженный:

Временные ограничения – к скольким лучше подтягивать и до скольких праздник продлится? Мария Леонович:

К 9 утра и до 17:00. Павел Егоров:

Именно в 15:30 мы заканчиваем активную фазу работы нашей площадки и готовимся к розыгрышу 20 велосипедов. Александр Меженный:

Об этом давайте подробненько поговорим. Что нужно сделать для того, чтобы уехать на байке? Мария Леонович:

На велосипеде. Ничего особенного делать не надо. Нужно прийти, зарегистрироваться и опустить билетик, где вы напишете свои инициалы в лототрон.