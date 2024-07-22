Проект «Шаг к успеху» проходит в детских оздоровительных лагерях Беларуси
Вдохновляют и мотивируют. Известные спортсмены, популярные артисты и другие успешные люди продолжают делиться опытом с юным поколением белорусов. Третий год подряд спикеры посещают детские оздоровительные лагеря по всей стране. Десятки встреч состоялись уже и в этом летнем сезоне. Очередная прошла под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как справиться с волнением, как научиться добиваться высот и сколько тренироваться, чтобы стать чемпионом мира. Ответы на эти и другие вопросы сегодня получили ребята из оздоровительного лагеря «Юность». В Гродненский район на встречу с ребятами приехал известный белорусский спортсмен Андрей Валюк.
Андрей Валюк, чемпион мира по шашкам:
Надеюсь своим примером показать им, что все в этой жизни возможно, что есть успех, что для него надо трудиться. И нет ничего такого, чего не мог бы добиться. Потому что я сам вырос в Гродно в самой обычной семье и никогда не думал, что стану каким-то заслуженным спортсменом, многократным чемпионом мира и так далее.
Подобные встречи вдохновляют и мотивируют. В гости к детям приезжают артисты, журналисты, ученые и общественные деятели. Только в оздоровительных лагерях Гродненской области в июле было организовано более десятка таких диалогов. В целом же программы летнего отдыха для детей насыщенны и разнообразны: культурные, спортивные, развлекательные мероприятия. Скучать не приходится. Ребята забывают даже о телефонах. В лагере они проводят 15 дней – именно столько длится одна смена. Большое внимание уделяется не только программе, но и безопасности.
Подробности в видео.