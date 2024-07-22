Ребята с аутизмом могут стать программистами – в колледже цифровых технологий открыт приём документов

Новости Беларуси. Ребята с расстройством аутистического спектра могут стать программистами. В колледже цифровых технологий открыт прием документов на новую специальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ребята с расстройством аутистического спектра могут стать программистами. В колледже цифровых технологий открыт прием документов на новую специальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в Беларуси проживает 181 тысяча детей с особенностями психофизического развития. Почти все они получают образование, 70 % из них – инклюзивное. Забота о них – одна из основ социальной политики государства. В учреждениях образования внедряются специальные методики обучения и адаптированные учебные материалы, чтобы обеспечить равные возможности для всех студентов.
Подробнее в репортаже Эллы Маркевич.
В нашей стране детям с особенностями психофизического развития уделяется особое внимание и забота. Сегодня они получают всестороннюю поддержку на государственном уровне, что является важным шагом к созданию доступного и инклюзивного общества.
Элла Маркевич, корреспондент:
В Беларуси ребята с ограниченными возможностями активно включаются в образовательный процесс. Например, в столичном колледже цифровых технологий впервые открылся набор на специальность «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» для ребят с расстройством аутистического спектра.
Инициаторами этого проекта выступили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В этом учебном году набор составит 18 человек. Обучение смогут пройти ребята как после 9, так и 11 классов.
Одним из первых, кто пришел подавать документы, стал Артем Полторака. Парень увлекается компьютерными технологиями.
Профессию программиста выбрал и Иван Зимонин. И неслучайно. Он отличается творческим подходом и высокими способностями. Родители уверены, что обучение по данной специальности откроет для Ивана новые горизонты в сфере информационных технологий и поможет ему реализовать свои таланты.
Александр Зимонин, отец абитуриента:
Он очень хорошо рисует. Очень развито пространственное мышление. Хотели бы дать образование такого плана, чтобы научили его программированию. И, возможно, это был бы высшего класса специалист по графическому дизайну.
Елена Плещенко, мать абитуриента:
Хочется выразить благодарность, что на государственном уровне обращают внимание на таких детей. Особенно Наталье Ивановне Кочановой, что она программу эту создает, обращает внимание на этих детей, что они стараются интегрировать, социализировать и ввести таких детей в общество.
Подробности в видео.