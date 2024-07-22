Ребята с аутизмом могут стать программистами – в колледже цифровых технологий открыт приём документов

Новости Беларуси. Ребята с расстройством аутистического спектра могут стать программистами. В колледже цифровых технологий открыт прием документов на новую специальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Беларуси проживает 181 тысяча детей с особенностями психофизического развития. Почти все они получают образование, 70 % из них – инклюзивное. Забота о них – одна из основ социальной политики государства. В учреждениях образования внедряются специальные методики обучения и адаптированные учебные материалы, чтобы обеспечить равные возможности для всех студентов. Подробнее в репортаже Эллы Маркевич.

В нашей стране детям с особенностями психофизического развития уделяется особое внимание и забота. Сегодня они получают всестороннюю поддержку на государственном уровне, что является важным шагом к созданию доступного и инклюзивного общества.

Элла Маркевич, корреспондент:

В Беларуси ребята с ограниченными возможностями активно включаются в образовательный процесс. Например, в столичном колледже цифровых технологий впервые открылся набор на специальность «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» для ребят с расстройством аутистического спектра. Инициаторами этого проекта выступили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В этом учебном году набор составит 18 человек. Обучение смогут пройти ребята как после 9, так и 11 классов.

Одним из первых, кто пришел подавать документы, стал Артем Полторака. Парень увлекается компьютерными технологиями.

Профессию программиста выбрал и Иван Зимонин. И неслучайно. Он отличается творческим подходом и высокими способностями. Родители уверены, что обучение по данной специальности откроет для Ивана новые горизонты в сфере информационных технологий и поможет ему реализовать свои таланты.

Александр Зимонин, отец абитуриента:

Он очень хорошо рисует. Очень развито пространственное мышление. Хотели бы дать образование такого плана, чтобы научили его программированию. И, возможно, это был бы высшего класса специалист по графическому дизайну.