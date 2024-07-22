Прямой эфир

Бои велись за каждый километр! Как освобождали Каменец – операция «Багратион»

22 июля 2024 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

80 лет назад в ходе наступательной операции Красной армии «Багратион» день за днем освобождались большие и малые города белорусской земли от гитлеровских оккупантов. В этот день, 22 июля, свое освобождение от фашистских карателей отмечает город Каменец.

Что пришлось пережить жителям района за годы оккупации и кто приближал день освобождения – подробности в нашей рубрике.

Бои велись за каждый километр! Как освобождали Каменец – операция «Багратион»-1

Беларусь, город Каменец, Брестская область. 22 июля 1944 года части 28-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Люблин-Брестской операции освободили город от немецко-фашистских захватчиков.

Бои велись за каждый километр! Как освобождали Каменец – операция «Багратион»-4

Кровавые преступления гитлеровцев на территории района начались с первых дней оккупации. В Каменце было создано еврейское гетто. Фашисты полностью сожгли 33 деревни, расстреляли более 6 тысяч мирных граждан. На принудительные работы вывезли свыше 1 700 юношей и девушек.

Бои велись за каждый километр! Как освобождали Каменец – операция «Багратион»-7

В противовес гитлеровским бесчинствам в первые месяцы оккупации в районе зародилось антифашистское движение. В деревнях возникали подпольные организации, которые тесно сотрудничали с партизанскими отрядами. На территории района действовало шесть крупных партизанских формирований, объединивших в себе разрозненные отряды и группы. Они пускали под откос эшелоны с вражеской силой и техникой, вступали в открытые бои с врагами, спасали мирных жителей от расстрелов и вывоза в Германию.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Ребята с аутизмом могут стать программистами – в колледже цифровых технологий открыт приём документов
22 июля 2024 17:10

Ребята с аутизмом могут стать программистами – в колледже цифровых технологий открыт приём документов

В МИД рассказали, какие новые безвизовые направления могут появиться у белорусов
22 июля 2024 17:04

В МИД рассказали, какие новые безвизовые направления могут появиться у белорусов

«Раньше ездили кофе попить в Вильнюс, а сейчас кто там его пьёт?» Против кого на самом деле ЕС вводит ограничения на границе?
22 июля 2024 17:03

«Раньше ездили кофе попить в Вильнюс, а сейчас кто там его пьёт?» Против кого на самом деле ЕС вводит ограничения на границе?