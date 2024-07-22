Бои велись за каждый километр! Как освобождали Каменец – операция «Багратион»

80 лет назад в ходе наступательной операции Красной армии «Багратион» день за днем освобождались большие и малые города белорусской земли от гитлеровских оккупантов. В этот день, 22 июля, свое освобождение от фашистских карателей отмечает город Каменец. Что пришлось пережить жителям района за годы оккупации и кто приближал день освобождения – подробности в нашей рубрике.

Беларусь, город Каменец, Брестская область. 22 июля 1944 года части 28-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Люблин-Брестской операции освободили город от немецко-фашистских захватчиков.

Кровавые преступления гитлеровцев на территории района начались с первых дней оккупации. В Каменце было создано еврейское гетто. Фашисты полностью сожгли 33 деревни, расстреляли более 6 тысяч мирных граждан. На принудительные работы вывезли свыше 1 700 юношей и девушек.