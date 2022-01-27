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Проект с символичным названием. Сергей Мусиенко презентовал учебное издание о Беларуси

27 января 2022 20:11
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Новости Беларуси. Именно белорусам решать, каким будет будущее родной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однозначно, впереди нас ждет еще большая работа, но не стоит забывать, что белорусам есть чем гордиться. Очень многим.  

Проект с символичным названием. Сергей Мусиенко презентовал учебное издание о Беларуси-1

Это подтверждает на своих страницах и новый проект «Гордость за Беларусь». 27 января его презентовали в Минском суворовском военном училище.  

Проект с символичным названием. Сергей Мусиенко презентовал учебное издание о Беларуси-4

Автор учебного издания – Сергей Мусиенко. А вот реализовали его аналитический центр EcooM совместно с газетой «СБ. Беларусь сегодня», Мининформом и Министерством образования.  

Проект с символичным названием. Сергей Мусиенко презентовал учебное издание о Беларуси-7

Символично название проекта. «Гордость за Беларусь» – именно то, что хочется воспитать сегодня у нашего подрастающего поколения. Проект рассказывает о достижениях белорусского народа в различных сферах общественной жизни в период становления суверенитета.  

# Государственная социальная политика # общество # Сергей Мусиенко # Фотофакт

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