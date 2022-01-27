Проект с символичным названием. Сергей Мусиенко презентовал учебное издание о Беларуси

Новости Беларуси. Именно белорусам решать, каким будет будущее родной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однозначно, впереди нас ждет еще большая работа, но не стоит забывать, что белорусам есть чем гордиться. Очень многим.

Это подтверждает на своих страницах и новый проект «Гордость за Беларусь». 27 января его презентовали в Минском суворовском военном училище.

Автор учебного издания – Сергей Мусиенко. А вот реализовали его аналитический центр EcooM совместно с газетой «СБ. Беларусь сегодня», Мининформом и Министерством образования.