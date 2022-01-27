Проект с символичным названием. Сергей Мусиенко презентовал учебное издание о Беларуси

Новости Беларуси. Именно белорусам решать, каким будет будущее родной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однозначно, впереди нас ждет еще большая работа, но не стоит забывать, что белорусам есть чем гордиться. Очень многим.
Новости Беларуси. Именно белорусам решать, каким будет будущее родной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однозначно, впереди нас ждет еще большая работа, но не стоит забывать, что белорусам есть чем гордиться. Очень многим.
Это подтверждает на своих страницах и новый проект «Гордость за Беларусь». 27 января его презентовали в Минском суворовском военном училище.
Автор учебного издания – Сергей Мусиенко. А вот реализовали его аналитический центр EcooM совместно с газетой «СБ. Беларусь сегодня», Мининформом и Министерством образования.
Символично название проекта. «Гордость за Беларусь» – именно то, что хочется воспитать сегодня у нашего подрастающего поколения. Проект рассказывает о достижениях белорусского народа в различных сферах общественной жизни в период становления суверенитета.