Наталья Якубицкая: люди понимают, что за нами стабильность, суверенитет и независимость нашей Беларуси

Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась 27 января. Депутаты ожидают, что традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко коснется наиболее важных ориентиров для государства. Оксана Семашко собрала мнения.

Оксана Семашко, корреспондент:

Военная безопасность, развитие торгово-экономических связей с другими странами, поддержка многодетных и сохранение исторической памяти. Парламентарии ожидают, что именно эти темы станут первоочередными на завтрашнем Послании Президента. В Овальном зале сегодня говорили о том, что важно для каждого белоруса. О сохранении мира и благоразумия. Неуправляемые хаос и экспорт цветных революций от коллективного Запада чужды белорусам. Ожидается, что в Послании Президентом будет затронуто усиление безопасности.