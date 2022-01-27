Наталья Якубицкая: люди понимают, что за нами стабильность, суверенитет и независимость нашей Беларуси
Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась 27 января. Депутаты ожидают, что традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко коснется наиболее важных ориентиров для государства.
Оксана Семашко собрала мнения.
Оксана Семашко, корреспондент:
Военная безопасность, развитие торгово-экономических связей с другими странами, поддержка многодетных и сохранение исторической памяти. Парламентарии ожидают, что именно эти темы станут первоочередными на завтрашнем Послании Президента.
В Овальном зале сегодня говорили о том, что важно для каждого белоруса. О сохранении мира и благоразумия. Неуправляемые хаос и экспорт цветных революций от коллективного Запада чужды белорусам. Ожидается, что в Послании Президентом будет затронуто усиление безопасности.
В условиях жестких санкций и затянувшейся пандемии продажи белорусских товаров в 2021-м в другие страны выросли больше чем на 30 %. В планах на ближайшее время усиливать свои позиции на рынках Латинской Америки, Африки, Центральной Азии, Ближнего Востока.
Поддержка молодых и многодетных семей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Белорусы хотят, чтоб социальная направленность нашего государства сохранилась. Большие ожидания от Послания и у членов Совета Республики.
Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы видим, что люди не равнодушны, потому что понимают, насколько важно быть едиными, сплоченными. Люди понимают, что нужно прийти на референдум и проголосовать, проявить гражданскую позицию. Естественно. Они понимают, что за нами стабильность, суверенитет и независимость нашей Беларуси.
В случае принятия белорусами проекта обновленной Конституции, у парламентариев будет много работы по приведению законов в соответствие с изменениями и дополнениями.
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