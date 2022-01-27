«Мамина инициатива». Как проходит вакцинация подростков в Несвижском районе?

Новости Беларуси. В Минской области прививки против COVID-19 получили более 742 тысяч человек. Лидеры по вакцинации – Дзержинский, Стародорожский, Молодечненский районы и город Жодино. Продолжается иммунизация детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области прививки получили более 3 000 подростков. Как проходит вакцинация в Несвижском районе – в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Иммунизация детей проводится по желанию. Главное условие: письменное согласие родителей или законных представителей. Это касается школьников от 12 до 17 лет. Возможность получить вакцину есть не только в поликлиниках, но и в школьных медпунктах.

В Несвижском районе активно ведется вакцинация против COVID-19 не только взрослых, но и подростков. Не осталась в стороне и 14-летняя Алина Кулик. Это у нее первая доза вакцины. На процедуру пришла с мамой Натальей. Решение о прививке принимали вместе.