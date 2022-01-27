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«Мамина инициатива». Как проходит вакцинация подростков в Несвижском районе?

27 января 2022 18:59
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Новости Беларуси. В Минской области прививки против COVID-19 получили более 742 тысяч человек. Лидеры по вакцинации – Дзержинский, Стародорожский, Молодечненский районы и город Жодино. Продолжается иммунизация детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области прививки получили более 3 000 подростков.  

Как проходит вакцинация в Несвижском районе – в материале Анны Куртасовой.  

«Мамина инициатива». Как проходит вакцинация подростков в Несвижском районе?-1

Анна Куртасова, корреспондент:  
Иммунизация детей проводится по желанию. Главное условие: письменное согласие родителей или законных представителей. Это касается школьников от 12 до 17 лет. Возможность получить вакцину есть не только в поликлиниках, но и в школьных медпунктах.  

«Мамина инициатива». Как проходит вакцинация подростков в Несвижском районе?-4

В Несвижском районе активно ведется вакцинация против COVID-19 не только взрослых, но и подростков. Не осталась в стороне и 14-летняя Алина Кулик. Это у нее первая доза вакцины. На процедуру пришла с мамой Натальей. Решение о прививке принимали вместе.  

«Мамина инициатива». Как проходит вакцинация подростков в Несвижском районе?-7

Наталья Кулик, жительница Несвижа:   
Решение о том, что прививаться необходимо, приняли сразу, еще в первую волну, но тогда только были прививки для взрослого населения. Поэтому вся наша семья – муж, я и бабушка – все привились в свое время, уже прошли ревакцинацию. Ждали, когда начнется этап вакцинации детей. Приняли решение, что это необходимость на сегодня, чтобы сохранить здоровье.  

Подробности в видеоматериале.  

# Вакцинация # общество # Анна Куртасова # Алина Кулик # Наталья Кулик # Ксения Ганецкая # Лариса Шуста # Марина Новик # Фотофакт

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