Ответственность для бесправников планируют разграничить в зависимости от их категории

Ответственность для бесправников в Беларуси планируют определять в зависимости от категории правонарушителей. Например, более жесткое наказание будет грозить тем, кто совершенно не имеет прав на управление транспортом. И наоборот, снисходительнее отнесутся к водителям, не продлившим срок действия удостоверения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля считает необходимым ввести административную ответственность за неэффективное использование бюджетных средств. Кроме того, предлагается четко прописать, что собой представляет надлежащее извещение участников административного процесса.

Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Нам предстоит большая работа по рассмотрению тех замечаний и предложений, которые поступили, когда проект находился в Палате представителей. Нужно внимательно изучить мнение всех заинтересованных. На это обращал особое внимание председатель Палаты представителей Игорь Петрович Сергеенко. И, конечно, мы эту задачу всегда выполняли и выполняем. Очень важно выслушать все мнения по тем предложениям и замечаниям, которые поступили, и принять аргументированное, взвешенное решение.

Законопроект призван привести законодательство об административной ответственности в соответствие с нормами отраслевых актов, а также пересмотреть подходы к наказаниям за отдельные правонарушения.