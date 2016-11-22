Проект ООН «Инклюзивная Беларусь» стартовал в Гродно

Новости Беларуси. Включить особых людей в жизнь целого общества. В Гродно стартовал проект ООН «Инклюзивная Беларусь». Выставки, посвященные людям с инвалидностью, акции против гендерного неравенства, тренинги против домашнего насилия – с помощью наглядных примеров организаторы надеются обратить внимание белорусов на эти проблемы.

Так, слабовидящие гродненцы предложили гостям с закрытыми глазами сразиться с ними в настольный теннис, а студенты Белорусского государственного университета разработали приложение, позволяющее понять язык жестов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владислав Корбут, студент 2 курса Белорусского государственного университета:

Мы часто видим людей, которые не могут в обычных жизненных ситуациях пообщаться с другими людьми, для них мы решили разработать такое приложение, чтобы убрать эти барьеры.

Санака Самарасинха, постоянный представитель Программы развития ООН в Республике Беларусь:

Я абсолютно убежден, что многим людям есть чему поучиться в вашей стране. Мы хотим, чтобы людей, которые являются представителями уязвимых групп населения, больше не рассматривали, как получателей определенных услуг, а чтобы обратили внимание на тот потенциал, которым они обладают. И чтобы этот потенциал в максимальной степени был задействован в развитии общества.