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Пенсионеры с 1 мая будут ездить в электричках за полцены

12 апреля 2023 10:05
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В период с 1 мая по 31 октября 2023 года для пенсионеров предусмотрена скидка в пятьдесят процентов на проезд в поездах региональных линий экономкласса, информирует БЖД.

Для предоставления скидки людям пенсионного возраста необходимо при покупке билетов иметь при себе пенсионное удостоверение. Этот документ должен быть в наличии и во время поездки в электричке. В БЖД обращают внимание, что приобрести проездной билет за полцены пенсионеры могут только при проезде в поездах региональных линий экономкласса. При поездке в поездах бизнес-класса и городских линий скидка не предоставляется.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги.

# Транспорт Беларуси # общество

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