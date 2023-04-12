Пенсионеры с 1 мая будут ездить в электричках за полцены

В период с 1 мая по 31 октября 2023 года для пенсионеров предусмотрена скидка в пятьдесят процентов на проезд в поездах региональных линий экономкласса, информирует БЖД.

Для предоставления скидки людям пенсионного возраста необходимо при покупке билетов иметь при себе пенсионное удостоверение. Этот документ должен быть в наличии и во время поездки в электричке. В БЖД обращают внимание, что приобрести проездной билет за полцены пенсионеры могут только при проезде в поездах региональных линий экономкласса. При поездке в поездах бизнес-класса и городских линий скидка не предоставляется.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги.