Новости Беларуси. Вместить больше, но на меньшей площади. Дефицит парковочных мест в Могилеве восполняют с помощью вертикальных стоянок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество транспорта в городе неуклонно растет, и мест для размещения автомобилей ощутимо не хватает. Решить проблему призваны роторные парковки. Их карусельный принцип работы помогает сэкономить пространство в три раза. По площади этажерка занимает всего два парковочных места, при этом способна вместить 12 автомобилей. Одну из таких конструкций недавно установили в центре города.

Елена Попова, заместитель начальника производственно-технического отдела Могилевского управления коммунальных предприятий:

Водителю нужно дождаться, пока машина опустится на самый нижний ярус. Если машина находится на самом верху, это занимает буквально 2,5 минуты. Скорость ее вращения – 6 сантиметров в секунду.