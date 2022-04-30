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«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви?

30 апреля 2022 09:37
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Вырастить профессионала с золотыми руками и воспитать человека с большой буквы – миссия непростая, но выполнимая. В этом уверены педагоги Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко, которые уже на протяжении семи лет совместно с представителями Белорусской православной церкви делают все, чтобы будущие выпускники достойно вошли во взрослую жизнь. Необычный опыт работы с молодежью – гордость учебного заведения.  

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви? -1

Светлана Щербинская, руководитель проекта «Дорогу осилит идущий»:  
Получили грант Мингорисполкома. Воспитание молодежи на традициях православной культуры – залог духовно здоровой нации. У нас работает волонтерский отряд «Дорогою добра», который занимается благоустройством территории. Мы сотрудничаем с госпиталем инвалидов ВОВ им. Машерова.  

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви? -4

«Дорогу осилит идущий» – новый уникальный проект, который дает ребятам шанс прикоснуться к священной реликвии и позволяет стать частью чего-то большего. Этой весной свыше 20 студентов-первокурсников помогут восстановить эталон православной архитектуры – храм великомученика Георгия Победоносца.  

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви? -7

Михаил Стреха, дьякон прихода храма великомученика Георгия Победоносца в г. Минске:  
Храм находится на берегу водохранилища. По преданию икона Божией Матери была обретена жителями Минска именно на водах Свислочи. Этот храм строился заводчанами. По контуру можно увидеть белорусский орнамент, который называется «Белорусский крест». Это такая особенность и фишка храма.  

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви? -10

Духовное сердце Заводского района родом из прошлом века. Церковь возвели в 1993 году. Потому сегодня знаменитое место силы и гармонии как никогда нуждается в реставрации.  

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви? -13

Светлана Щербинская:  
Наши учащиеся будут помогать нашим мастерам изготавливать оконные блоки. Будет и занятость, будет и интерес, будут расширять свои профессиональные компетенции.  

«Обсуждаем духовную составляющую человека». Как молодёжь вступает во взрослую жизнь при поддержке церкви? -16

Искренние разговоры по душам – главная особенность благотворительной акции. Тот случай, когда труд действительно облагораживает. Неформальные встречи учащихся с батюшкой – важный шаг навстречу саморазвитию.   

Михаил Стреха:  
Во время работ мы с ними встречаемся и обсуждаем духовную составляющую человека. Мы ожидаем показать молодежи, что церковная жизнь – это не какой-то закрытый вакуум, привить им самое главное качество – любовь.   

# Церковь # общество # Светлана Щербинская # Михаил Стреха # Вероника Макаревич # Фотофакт

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