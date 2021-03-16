«Проект был определённым вызовом для нас»: белорусы разработали технологию добычи нефти для индийской компании

Новости Беларуси. Исследовательский проект для крупнейшей индийской нефтегазовой компании завершился настоящей победой наших специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученым удалось найти способ извлекать на треть больше ископаемого. Причем свой рецепт разработан для каждого из шести исследованных месторождений. Подробности в материале Александра Добрияна. Александр Добриян, корреспондент:

Главная задача, которую решают все без исключения нефтедобывающие компании мира, – как из скважины получить максимально возможное количество углеводородов. Традиционные методы позволяют добыть лишь половину нефти. Дальше начинают работать специальные технологии.

Самый распространенный и простой прием – вытеснять нефть, закачивая под землю воду.

Дмитрий Господарев, старший научный сотрудник института «БелНИПИнефть»:

Проблема индийских нефтей в том, что они относятся к высоковязким и малоподвижным в пластовых условиях. Отмыть такую нефть из породы обычной водой очень сложно. «Мы не останавливаемся на достигнутом». В Беларуси открыто новое месторождение нефти По условиям контракта, белорусские ученые должны были найти для каждого из шести индийских месторождений свой рецепт смеси, способной в прямом смысле слова вымыть нефть из недр.

Дмитрий Господарев:

Комплексная композиция, где поверхностно-активные вещества выступают в качестве нефтеотмывающего агента, которые способствуют отмыву нефти от поверхности породы, и второй компонент – полимер. Он способствует вытеснению уже отщепленной нефти к добывающей скважине.

Проверить гипотезы ученых позволяет специальное оборудование. В этой лаборатории создаются условия, схожие с теми, в которых нефть находится на глубине в несколько тысяч метров.

Игорь Лымарь, заведующий лабораторией института «БелНИПИнефть»:

Такого уровня и сложности исследования проводит далеко не каждая компания, в мире это буквально несколько компаний, в том числе с недавнего времени «Белоруснефть». Оборудование в данной лаборатории позволяет нам смоделировать конкретные условия конкретного пласта, в котором находится нефть, и смоделировать воздействие различных технологий на доизвлечение нефти.

Лабораторные испытания и дальнейшее компьютерное моделирование доказали: белорусские рецепты способны увеличить объем добычи нефти на старых индийских месторождениях на 30 %.

Александр Цыбранков, директор института «БелНИПИнефть»:

Данный проект, конечно же, был определенным вызовом для нас. Кроме экономической составляющей, он нам дал серьезный международный опыт таких работ, можно сказать, премиальных в этом сегменте. И та высокая оценка, которая нам выставлена мировой компанией ONGC, высокая положительная оценка, позволяет нам не только рассчитывать на продолжение сотрудничества на индийском рынке, но и также рассчитывать на расширение сотрудничества с другими компаниями тихоокеанского региона Юго-Восточной Азии.