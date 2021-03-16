Александр Лукашенко: большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ковидный период прошлого года страны – мировые лидеры напечатали триллионы долларов (мы об этом уже не единожды говорили), чтобы защитить людей, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал. Все это видели, понимаете и еще больше поймете потом.

По-моему, недавно американцы одобрили объем 1,9 триллиона долларов для поддержки собственной экономики. Ну, просто напечатали деньги. Но куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать в то, что имеет наибольшую перспективу к росту и, естественно, прибыльность, – в IT-индустрию. Сформировался бешеный спрос, и стоимость высокотехнологичных компаний выросла от 200 % до 800 %. Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Это тоже правда. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений.

Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну, при всех проблемах и сложностях.