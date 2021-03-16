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В районе улицы Железнодорожной планируют построить многоэтажки. Жителям предлагают обсудить проект

16 марта 2021 17:41
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Новости Беларуси. На месте производственной зоны в районе улицы Железнодорожной планируют построить новые многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого необходимо снести старые двухэтажные дома.

В районе улицы Железнодорожной планируют построить многоэтажки. Жителям предлагают обсудить проект-1

Администрация Московского района уже запустила процесс общественного обсуждения. Высказать свое мнение жители могут до конца недели. Площадь проектируемой территории – почти 80 гектаров, примерно треть участка сегодня занимают частные дома и двухэтажки.

Если проект будет реализован, то жилья станет намного больше, а производственных площадей меньше. Помимо этого, к концу 2021 года на улице Прилукской завершат строительство жилого семиэтажного дома для многодетных.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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