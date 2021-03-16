В районе улицы Железнодорожной планируют построить многоэтажки. Жителям предлагают обсудить проект

Новости Беларуси. На месте производственной зоны в районе улицы Железнодорожной планируют построить новые многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого необходимо снести старые двухэтажные дома.

Администрация Московского района уже запустила процесс общественного обсуждения. Высказать свое мнение жители могут до конца недели. Площадь проектируемой территории – почти 80 гектаров, примерно треть участка сегодня занимают частные дома и двухэтажки.

Если проект будет реализован, то жилья станет намного больше, а производственных площадей меньше. Помимо этого, к концу 2021 года на улице Прилукской завершат строительство жилого семиэтажного дома для многодетных.