Сколько картофеля планируют вырастить в Беларуси в 2021 году? Рассказал министр сельского хозяйства

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси готовятся к посевной. В 2021 году стоит задача увеличить объемы производства сельхозпродукции. Об этом в правительстве 16 марта заявил министр сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспортные позиции остались прежними. Первое место занимает мясо-молочная продукция. На внешнем рынке есть запрос на рапсовое масло, поэтому посевы этой культуры в Беларуси будут увеличиваться. Подготовка к весенне-полевым работам идет по плану – это поставка минеральных удобрений и топлива.

Важно решить технический вопрос. Стоит задача к 25 марта обеспечить готовность техники в каждой области. Пока в этом плане отстают витебский, могилевский и гомельский регионы. Что касается структуры посевных площадей, в 2021 году под яровые уйдут почти 2,5 миллиона гектаров, озимые культуры занимают чуть меньше 2.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Будем обеспечивать производство зерна 8,5 миллиона тонн в 2021 году, 5 миллионов тонн сахарной свеклы, 1,1 миллиона тонн картофеля, 700 тысяч тонн рапса, 630 тысяч тонн овощей, 170 тысяч [тонн – прим. ред.] плодовых ягод и 55 тысяч тонн волокна. На сегодня в сельскохозяйственных организациях республики 100 % обеспечен фонд семян для проведения весенне-полевых работ. В весенне-полевых работах будут участвовать 37 тысяч механизаторов.