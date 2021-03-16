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Сколько картофеля планируют вырастить в Беларуси в 2021 году? Рассказал министр сельского хозяйства

16 марта 2021 17:51
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси готовятся к посевной. В 2021 году стоит задача увеличить объемы производства сельхозпродукции. Об этом в правительстве 16 марта заявил министр сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько картофеля планируют вырастить в Беларуси в 2021 году? Рассказал министр сельского хозяйства-1

Экспортные позиции остались прежними. Первое место занимает мясо-молочная продукция. На внешнем рынке есть запрос на рапсовое масло, поэтому посевы этой культуры в Беларуси будут увеличиваться. Подготовка к весенне-полевым работам идет по плану – это поставка минеральных удобрений и топлива.

Сколько картофеля планируют вырастить в Беларуси в 2021 году? Рассказал министр сельского хозяйства-4

Важно решить технический вопрос. Стоит задача к 25 марта обеспечить готовность техники в каждой области. Пока в этом плане отстают витебский, могилевский и гомельский регионы. Что касается структуры посевных площадей, в 2021 году под яровые уйдут почти 2,5 миллиона гектаров, озимые культуры занимают чуть меньше 2.

Сколько картофеля планируют вырастить в Беларуси в 2021 году? Рассказал министр сельского хозяйства-7

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Будем обеспечивать производство зерна 8,5 миллиона тонн в 2021 году, 5 миллионов тонн сахарной свеклы, 1,1 миллиона тонн картофеля, 700 тысяч тонн рапса, 630 тысяч тонн овощей, 170 тысяч [тонн – прим. ред.] плодовых ягод и 55 тысяч тонн волокна. На сегодня в сельскохозяйственных организациях республики 100 % обеспечен фонд семян для проведения весенне-полевых работ. В весенне-полевых работах будут участвовать 37 тысяч механизаторов.

Сколько картофеля планируют вырастить в Беларуси в 2021 году? Рассказал министр сельского хозяйства-10

Сейчас на полях идет вывоз органики и внесение калийных удобрений. По прогнозам, к концу марта температурный режим стабилизируется и позволит приступить к посевной. К слову, имеющийся парк техники позволит произвести весенний сев в 10-дневный срок.

# Сельское хозяйство # общество # Иван Крупко # Фотофакт

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