Проект «Азбука гражданина» проходит в Крупках. Юным белорусам рассказывают о едином дне голосования
Новости Беларуси. Рассказать юным белорусам о выборах на понятном языке. Молодежный проект «Азбука гражданина 4.0» охватывает все больше городов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Что такое единый день голосования, узнали и ученики школы № 1 города Крупки. Чтобы подать информацию об электоральной кампании максимально доходчиво, сначала проводят мини-лекцию. А затем – деловые игры. Дети могут попробовать себя в роли депутата и понять, как происходит обсуждение и принятие законопроекта. Такой формат позволяет ученикам разобраться в сложных вопросах законотворчества и избирательных процессов.
Анастасия Новицкая, ученица средней школы № 1 им. В.Н. Марцинкевича:
Такие мероприятия нужно проводить для нашего будущего поколения, чтобы мы в будущем знали, как правильно голосовать, чтобы мы знали что-то о выборах.
Елизавета Фомова, первый секретарь Крупского районного комитета БРСМ:
Благодаря этому проекту дети, во-первых, в более доступной форме получают информацию о выборах, они понимают, зачем нужно ходить на голосование, понимают свою цель в этом.
Проект «Азбука гражданина» стартовал 18 января. Познавательные встречи со школьниками проводят во всех учреждениях образования.