Проект «Азбука гражданина» проходит в Крупках. Юным белорусам рассказывают о едином дне голосования

Новости Беларуси. Рассказать юным белорусам о выборах на понятном языке. Молодежный проект «Азбука гражданина 4.0» охватывает все больше городов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что такое единый день голосования, узнали и ученики школы № 1 города Крупки. Чтобы подать информацию об электоральной кампании максимально доходчиво, сначала проводят мини-лекцию. А затем – деловые игры. Дети могут попробовать себя в роли депутата и понять, как происходит обсуждение и принятие законопроекта. Такой формат позволяет ученикам разобраться в сложных вопросах законотворчества и избирательных процессов.