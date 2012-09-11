Продюсер Владимир Максимков приглашает свою 4000-тысячную армию друзей из социальной сети сыграть в спектакле и в интернет-сериале

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» Владимир Максимков – режиссер, продюсер, креативный директор PR-агентства.

Как ты добился такого успеха (больше 4000 друзей в социальной сети – прим. авт.)?

Владимир Максимков, режиссер, продюсер:

До какого-то времени я не пользовался социальными сетями и считал это баловством для не очень полноценных людей. Уж, извините, хотя я сам сейчас этим злоупотребляю. Социальная сеть - это как стенгазета: подходишь, пишешь что-нибудь, а проходящие люди могут зачеркнуть, свое что-то написать. Я понял, что это хороший инструмент для изучения возможности манипулирования массами. В 90% случаев я знаю, что мне надо написать, чтобы получить нужный мне отклик или реакцию.

Нас заинтересовала твоя запись, что ты затосковал по театру…

Владимир Максимков:

Мой приход в искусство начинался с того, что я занимался в театральной студии и мы вместе с Анжеликой Агурбаш, Аленой Свиридовой и другими талантливыми людьми ставили спектакли. Я вспомнил об этой идее, написал на странице, думал, откликнется человек десять энтузиастов – будет очень здорово. А откликнулось такое количество людей, что сейчас мне самому страшно.

То есть театр собрался в виртуальном пространстве и теперь перекочует в реальную жизнь?

Владимир Максимков:

Да, сейчас мы решаем организационные вопросы. Кстати, здесь рамок нет, поэтому принимаю всех!

И еще я придумал сериал для интернета, тоже хочу реализовать. Это сериал о жизни людей, глазами этих же людей. Своеобразное реалити-шоу. Актеры будут непрофессиональными.