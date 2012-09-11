Национальный центр данных Международной системы мониторинга открылся в МЧС Беларуси

Новости Беларуси. За сейсмической и радиоактивной ситуацией в мире теперь смогут следить и в Минске. В МЧС открылся Национальный центр данных Международной системы мониторинга. Он позволит в реальном времени отслеживать информацию о ядерных и радиационных авариях, а также землетрясениях, цунами по всему миру. Это позволит оперативно реагировать на потенциальную угрозу и вовремя принимать необходимые меры.

Кроме того, данные используются в научных исследованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лассин Зербо, директор Международного центра данных Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний:

Специалисты в Минске теперь будут получать информацию со всего мира. Ваши ведомства смогут оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Но для нас важно еще и то, что белорусский Центр сможет делиться данными и с другими странами.

Центр в Минске организован очень удачно, здесь все находится в одном месте, специалисты могут получить информацию и тут же передать ее в подразделения, которые занимаются ликвидацией последствий.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Чрезвычайная ситуация не имеет границ, поэтому реагирование на любую чрезвычайную ситуацию, на ее последствия не должны замыкаться только в рамках страны. Это должно быть общение и международного формата.