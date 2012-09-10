В Минске выбрали лучшие дворы города в 7 номинациях

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее благоустройство. Победителей выбрали в 7 номинациях. Лучший двор, по мнению компетентного жюри, находится на улице Харьковской во Фрунзенском районе.

За два дня столичные градостроители совместно с озеленителями посетили более 80 объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особенностью конкурса в нынешнем году стало участие в нём горожан, которые уже становились лучшими в содержании жилого фонда.

Зинаида Ставер, главный специалист отдела благоустройства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Содержат прилегающие к дому территории в образцовом виде. Это жители домов по улице Голодеда, 53 корп.2, по ул. Гашкевича, 20. Хочется, что бы наши жители понимали, что «мой двор – это моя забота». Это очень важно.