До 1 октября во всех квартирах Минска проверят исправность счетчиков

Новости Беларуси. Паспорта готовности к зиме получили все жилые дома Минска, которые обслуживаются ЖЭСами. В хвосте очереди осталось чуть больше сотни зданий — у них есть время до 1 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, завершается ремонт тепловых сетей и кабельных линий, теплоизоляция фасадов и остекление подъездов. В ближайшие три недели установят более ста систем автоматического регулирования расхода тепла и проверят свыше четырех тысяч счетчиков.

Александр Герасименко, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Каждый дом оснащен индивидуальным прибором учета тепловой энергии. Эти приборы ежегодно проверяются. Создан резервный фонд, чтобы это можно было учитывать в случае поломки прибора. Создаются запасы.

Существует аварийный запас. И на котельных, которые работают на местных видах топлива, уже создан запас дров и щепы. Эти котельные позволяют за два месяца сэкономить 2 миллиарда рублей.