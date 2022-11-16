Продукты со стола могут быть смертельно опасными для животных. Чем ни в коем случае нельзя кормить питомцев?

Каждый владелец домашнего животного хочет, чтобы у его любимца было крепкое здоровье, а жизнь счастливой и комфортной. И самочувствие братьев наших меньших напрямую зависит от сбалансированного питания.

Андрей Гецевич, ассистент ветеринарного врача:

Наши животные должны питаться конкретно пищей, которая сбалансирована только для них. Пища для людей не будет подходить, потому что здесь очень важный момент в балансе. Наша еда со стола будет некачественной для животных, она может проявлять всевозможные патологии, так как физиология отличается между кошками, собаками и людьми. Правильно подобрать рацион можно исходя из того, какой у вас питомец. Также стоит понимать, что продукты, подходящие человеку, совершенно не подходят домашним животным.

Ксения Веремчук, ветеринарный врач:

Кошка – облигатный хищник, он не в состоянии использовать такое разнообразие в рационе, как человек. Очень плохо относится к жирным продуктам, такие продукты, которые в повседневной жизни мы используем как лакомство: сыр, колбаса, сметана. Крайне желательно эти продукты исключать из рациона. Надо понимать, что большинство вкусных вещей не подходят для кошек, могут быть опасными и даже смертельными. Шоколад, виноград, изюм, продукты, которые содержат лук, чеснок, сладости. Так же, как и кошки, собаки по своей природе являются хищниками. Но несмотря на это, их рацион может существенно отличаться в зависимости от породы, возраста и размера домашнего животного.

Ксения Веремчук:

По поводу кормления собак, самые частые заблуждения – когда мы пытаемся накормить животных со стола, пытаемся давать животному кости, не понимая, что это достаточно травмоопасные продукты. Пытаемся давать жирные продукты. Не понимаем, что тот же сыр – это 50-60 % в чистом виде жиров. Это может приводить к серьезным патологиям вплоть до панкреатита. Тот же виноград, тот же изюм. Казалось бы, лакомство, многие собаки любят, но при определенных обстоятельствах может приводить к отравлениям и серьезным последствиям. В первую очередь стоит задумать о том, как составить сбалансированный рацион для питомца. То, что подойдет для кошки, может совершенно не понравиться собаке.