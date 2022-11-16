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Продукты со стола могут быть смертельно опасными для животных. Чем ни в коем случае нельзя кормить питомцев?

16 ноября 2022 14:42
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Каждый владелец домашнего животного хочет, чтобы у его любимца было крепкое здоровье, а жизнь счастливой и комфортной. И самочувствие братьев наших меньших напрямую зависит от сбалансированного питания.

Продукты со стола могут быть смертельно опасными для животных. Чем ни в коем случае нельзя кормить питомцев?-1

Андрей Гецевич, ассистент ветеринарного врача:
Наши животные должны питаться конкретно пищей, которая сбалансирована только для них. Пища для людей не будет подходить, потому что здесь очень важный момент в балансе. Наша еда со стола будет некачественной для животных, она может проявлять всевозможные патологии, так как физиология отличается между кошками, собаками и людьми.

Правильно подобрать рацион можно исходя из того, какой у вас питомец. Также стоит понимать, что продукты, подходящие человеку, совершенно не подходят домашним животным.

Продукты со стола могут быть смертельно опасными для животных. Чем ни в коем случае нельзя кормить питомцев?-4

Ксения Веремчук, ветеринарный врач:
Кошка – облигатный хищник, он не в состоянии использовать такое разнообразие в рационе, как человек. Очень плохо относится к жирным продуктам, такие продукты, которые в повседневной жизни мы используем как лакомство: сыр, колбаса, сметана. Крайне желательно эти продукты исключать из рациона. Надо понимать, что большинство вкусных вещей не подходят для кошек, могут быть опасными и даже смертельными. Шоколад, виноград, изюм, продукты, которые содержат лук, чеснок, сладости.

Так же, как и кошки, собаки по своей природе являются хищниками. Но несмотря на это, их рацион может существенно отличаться в зависимости от породы, возраста и размера домашнего животного.

Продукты со стола могут быть смертельно опасными для животных. Чем ни в коем случае нельзя кормить питомцев?-7

Ксения Веремчук:
По поводу кормления собак, самые частые заблуждения когда мы пытаемся накормить животных со стола, пытаемся давать животному кости, не понимая, что это достаточно травмоопасные продукты. Пытаемся давать жирные продукты. Не понимаем, что тот же сыр – это 50-60 % в чистом виде жиров. Это может приводить к серьезным патологиям вплоть до панкреатита. Тот же виноград, тот же изюм. Казалось бы, лакомство, многие собаки любят, но при определенных обстоятельствах может приводить к отравлениям и серьезным последствиям.

В первую очередь стоит задумать о том, как составить сбалансированный рацион для питомца. То, что подойдет для кошки, может совершенно не понравиться собаке.

Продукты со стола могут быть смертельно опасными для животных. Чем ни в коем случае нельзя кормить питомцев?-10

Ксения Веремчук:
Для того чтобы подобрать правильный рацион для своего питомца, лучше обращаться к диетологу, чтобы обеспечить его всеми необходимыми веществами, микро- и макроэлементами. Чтобы определиться с типом диеты, можно подойти на прием к ветеринарному врачу, и тогда он подскажет, какие корма лучше использовать в том или ином случае.

# Домашние животные # общество # Андрей Гецевич # Ксения Веремчук # Никита Реут # Фотофакт

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