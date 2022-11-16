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Кочанова: мы должны чаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать им, чем живёт наша страна

16 ноября 2022 14:02
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Новости Беларуси. Эффективность диалоговых площадок оценила учащаяся и работающая молодежь столицы. Ведь это дает возможность не только быть услышанным на высоком уровне, но и реально решить острые проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: мы должны чаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать им, чем живёт наша страна-1

16 ноября с наиболее яркими представителями колледжей, университетов, а также предприятий и организаций говорили о развитии страны на ближайшую перспективу в Минском дворце детей и молодежи. Новации в законопроектах, ценообразование, инициирование расследования фактов геноцида и воспитание подрастающего поколения – эти вопросы молодые активисты сегодня подняли на открытом диалоге со спикером верхней палата парламента. Наталья Кочанова отметила, молодежная политика всегда была и остается одним из приоритетов нашей политики. И государство оказывает колоссальную поддержку талантливым и одаренным белорусам.

Кочанова: мы должны чаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать им, чем живёт наша страна-4

Александр Врублевский, ведущий экономист предприятия «Белинтертранс»:
Молодежь как студенческая, так и работающая может быть услышана. Активно организуются диалоговые площадки, на которых мы высказываем все насущные вопросы. Которые нас волнуют и работающую молодежь: и жилье, и досуг.

Кочанова: мы должны чаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать им, чем живёт наша страна-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы должны чаще встречаться с молодыми ребятами для того, чтобы рассказывать им о том, чем живет сегодня наша страна, потому что не всегда они смотрят государственное телевидение и читают газеты. Но сегодня я увидела здесь и услышала от ребят, что они действительно знают, смотрят и читают, тогда как стараются преподнести по иному, что это не совсем так. Наша молодежь заинтересована в развитии своей страны, в том, чтобы сохранялись и историческая память, и традиции в нашей стране.

Кочанова: мы должны чаще встречаться с молодыми ребятами, чтобы рассказывать им, чем живёт наша страна-10

Подобные встречи с экспертами уже стали традиционными во всех уголках нашей страны. Как показывает практика, именно открытый диалог помогает решать волнующие вопросы, сплачивает людей, дает старт новым проектам. А лучшие идеи выходят далеко за пределы дискуссионной площадки. Они находят свое отражение как в законопроектах, так и в различных сферах нашей жизни.

# Молодежь Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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