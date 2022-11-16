Под Молодечно построят станцию сортировки мусора с оборотом в 30 тысяч тонн отходов

Новости Беларуси. В Молодечненском районе построят региональный объект по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Общая площадь – 150 тысяч квадратных метров.

Сейчас в районе функционирует два объекта, на которых захоронено порядка 950 тысяч тонн отходов. Новым же проектом предусмотрено современная автоматизированная станция, которая сможет сортировать около 30 тысяч тонн мусора в год. Таким образом, большая часть вторичных ресурсов будет вовлечена в повторное использование. Обслуживать объект будет жителей Вилейского, Мядельского и Воложинского районов.

Татьяна Полякович, начальник производственно-технического отдела УП «Коммунальник»:

Каждый человек ежедневно оставляет после себя около килограмма мусора. В рамках небольшого города это тысячи тонн пластика, стекла, резины, которые в естественной среде разлагаются столетиями, представляя глобальную экологическую задачу. Доля вторичных материальных ресурсов, которые возвращаются в хозяйственный оборот, превысила на предприятии 2,5 тысячи тонн в год. Значительным количеством мусора, который вывозится на полигон, можно было бы распорядиться более рационально, если бы в городе появилась автоматизированная станция сортировки коммунальных отходов.