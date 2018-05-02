«Продукты первой необходимости, наборы школьной мебели и холодильники». Беларусь во второй раз окажет гуманитарную помощь Украине

Новости Беларуси. Украина получит гуманитарный груз от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда отправят продукты питания, мебель и бытовую технику на сумму более 160 тысяч рублей.
Гуманитарный груз доставят автотранспортом в сопровождении сотрудников МЧС и передадут пострадавшему населению. При прохождении белорусско-украинской границы автомобили с гуманитарным грузом смогут пройти таможенный контроль вне очереди.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
МЧС при поддержке Министерства иностранных дел поручено организовать доставку и сопровождение груза автомобильным транспортом. Это продукты первой необходимости, наборы школьной мебели и холодильники.
Продукты будут переданы Международной миссии Красного Креста, а предметы мебели, холодильники будут доставлены непосредственно в Донецк и Луганск.
МЧС Беларуси имеет достаточный опыт в проведении различных гуманитарных операций. В доставке таких грузов спасатели участвовали более 50 раз. Что касается Украины, то в 2017 году в зону конфликта на востоке страны был отправлен гуманитарный конвой в составе четырех грузовиков.