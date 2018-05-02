«Продукты первой необходимости, наборы школьной мебели и холодильники». Беларусь во второй раз окажет гуманитарную помощь Украине

Новости Беларуси. Украина получит гуманитарный груз от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда отправят продукты питания, мебель и бытовую технику на сумму более 160 тысяч рублей.

Гуманитарный груз доставят автотранспортом в сопровождении сотрудников МЧС и передадут пострадавшему населению. При прохождении белорусско-украинской границы автомобили с гуманитарным грузом смогут пройти таможенный контроль вне очереди.