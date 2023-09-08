Какие грибы смертельно ядовитые и как хранить съедобные, чтобы остались полезные свойства

Валерия Яскевич, корреспондент:

Употребление грибов положительно влияет на иммунитет человека. Это далеко не все полезные свойства этого продукта!

Анна Бедрицкая, нутрициолог:

Это витамин А, витамин D и витамины группы В. Этот набор полезных витаминов и минералов обеспечивает хорошую работу нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, грибы являются отличным противораковым продуктом питания. В своем составе содержат вещества, которые тушат свободные радикалы и не дают возможность запускать раковые процессы.

Грибы как губка впитывают в себя вредные вещества, поэтому не стоит собирать те, что растут вблизи дороги. «Не уверен – не бери» – еще одно важное правило. Ведь почти у каждого съедобного гриба есть ядовитый двойник.

Анна Новикова, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Отравиться можно ядовитыми грибами – бледная поганка. До 90 % случаев отравлений – с летальным исходом. Мухоморы, ложные опята. Условно съедобные грибы – дождевики, грузди. Избегайте сбора старых грибов и червивых. Не пробуйте на вкус во время сбора. Сохранить полезные свойства и избежать несчастных случаев помогут правильное хранение и приготовление.

Анна Бедрицкая:

Чтобы грибы сохранили свои полезное свойства, нужно знать, что есть несколько способов хранения. Самый полезный способ – это, конечно, высушивание грибов. На втором месте – жарка без масла. Также грибы можно мариновать, солить, замораживать. Когда вы собираете грибы, очень важно их очистить, замочить в соленой воде и только после этого отварить.

Анна Новикова:

При появлении первых признаков отравления грибами необходимо организовать быструю доставку пострадавшего в стационар. До приезда врача можно вызвать рвоту, промыть солевым раствором желудок, принять абсорбент – активированный уголь в дозировке 1 таблетка на 10 килограммов. По содержанию углеводов грибы можно сравнить с овощами. Однако этот диетический продукт тяжело переваривается. Процесс длится около восьми часов. Поэтому их не желательно есть на ужин.

Анна Бедрицкая:

В консервированных грибах тоже полезные вещества сохраняются. Есть маринованные, есть консервированные грибы. Лучше смотрите стеклянные банки, грибочки должны легко читаться, быть бежевого или светло-коричневого цвета. Шляпка и ножка должны быть соединены, грибочки должны быть цельные, приблизительно одного размера, то есть не должно быть никакой трухи. Сам маринад должен быть достаточно прозрачным, не мутным. Маринованные грибы можно почти всем, даже диабетикам и худеющим. Но обращайте внимание на состав. Там не должно быть сахара. Чем меньше ингредиентов на этикетке, тем полезнее продукт. Анна Бедрицкая:

Обязательно смотрите на срок годности. Чем моложе продукт, тем он будет вкуснее и полезнее для вас.