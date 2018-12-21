Книги российских авторов станут дешевле. «Белкнига» и издательство «Молодая гвардия» договорились о сотрудничестве

Новости Беларуси. Книги российских издателей станут дешевле в нашей стране. Договор о сотрудничестве заключает торговая сеть «Белкнига» и старейшее на постсоветском пространстве издательство «Молодая гвардия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь выпускают книги на общественно-политические и культурные темы, включая знаменитую серию «Жизнь замечательных людей». Легендарная летопись включает почти 2000 биографий выдающихся деятелей. Ее авторы – это известные писатели, ученые, публицисты, в том числе и нашей страны. По мнению издателей, белорусская тематика на страницах их книг должна звучать чаще.

Роман Косыгин, исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» (Россия):

2019 год должен стать годом прорыва в российско-белорусских отношениях в культурной сфере в серии ЖЗЛ. Для этого мы приехали заключить прямой договор, потому что всегда мешал посредник, который давал более высокие цены в книжных магазинах. Ну а сегодня мы сотрем эти границы. Надеюсь, что книги во много-много раз будут стоить дешевле.

Сейчас в издательстве идет подготовка к XXVI Минской международной выставке-ярмарке. Крупнейший книжный форум пройдет в феврале 2019 года.