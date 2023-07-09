Продукция поставляется более чем в 100 стран. Каким был Солигорск и каким стал?

Новости Беларуси. Минск был далеко не единственным пострадавшим городом. Из 270 городов Беларуси 209 были практически полностью разрушены. Они испытывали те же проблемы, что и столица: нехватка стройматериалов, рабочей силы, специалистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но уже к 1954 году Беларусь вышла на довоенный уровень промышленности. У нас появились производственные гиганты, многие из которых до сих пор в фарватере экономики. А на карте появились новые населенные пункты. Среди них и Солигорск. Это один из самых молодых городов в Беларуси. Его появление и развитие тесно связано с открытием залежей калийных удобрений, хотя изначально в этих местах искали нефть. Старобинское месторождение солей, около которого и вырос город, одно из самых больших в мире. Занимает площадь примерно в 350 квадратных километров. Первую соль здесь подняли на поверхность в 1960-м. С тех пор было добыто больше миллиарда тонн ценного сырья. А Солигорск из небольшого Новостаробинска, так изначально назывался город, превратился в настоящую столицу белорусских шахтеров. На неделе в Солигорск отправилась и Виктория Ходосок. Солигорск хоть и не самый юный город в Беларуси, тем не менее его значимость невозможно переоценить. История появления города на карте БССР напрямую связана с открытием в 1949 году Старобинского месторождения калийных солей и в 1958-м началом строительства калийного комбината.

Екатерина Король, главный хранитель фондов Солигорского краеведческого музея:

Было принято решение, что здесь мы будем строить предприятие, небольшой рабочий поселок, который должен быть ориентирован на 12-14 тысяч человек. Меньше чем через 10 лет решили, что сюда будут приезжать молодые шахтеры, и была объявлена всесоюзная комсомольская стройка.

И все это, заметьте, всего через 13 лет, как закончилась Великая Отечественная, после которой все силы были брошены на восстановление лежавших в руинах городов и деревень. А здесь решились с нуля построить целый город.

Екатерина Король:

Экономика была в очень плачевном состоянии. Она была фактически разрушена. Чтобы экономику как-то поднять, развивать новые отрасли промышленности. Потому что для БССР такой вид деятельности, как шахтерский труд, это было в новинку.

В то время своих горных инженеров, шахтеров у нас не было. Потому строить и комбинат, и заодно шахтерский город пришлось всем Советским Союзом. На стройку с охотой ехала молодежь. А после многие так и остались жить в Солигорске, создавая семьи и обустраивая свой быт. Так было и с родителями Сергея Кольцова, которые тоже приехали на комсомольскую стройку в Солигорск. В 1959 году у них родились близнецы. Именно они в городе и получили первые свидетельства о рождении. У Сергея Юльевича оно под номером два. Потому как настоящий коренной житель город он знает от и до.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Если оценивать по 10-балльной шкале – было и стало. Ваша оценка сегодня городу? Сергей Кольцов, житель Солигорска:

10 баллов из 10-ти. Мне нравится, что зелени много, компактный город. Как говорят, в шаговой доступности все. Вот вышел – все удобно.

Ни для кого не секрет, что многие в городе трудятся на «Беларуськалии», Сергей Юльевич в свое время мог бы быть не исключением, но судьбу определил случай.

Сергей Кольцов:

Я сначала поступил в училище, где специальности специально для комбината, ребята со двора (раньше же какие были понятия – один за всех, все за одного: большинство туда и мы туда), забрали документы. И в строительный пошел.

Но все же работать на «Беларуськалии» мечта многих и не только солигорчан. Доля предприятия в мировом экспорте калийных удобрений превышает 16 %. Продукция поставляется более чем в 100 стран. Но были в истории калийного гиганта и переломные моменты. Это сегодня об уровне зарплат на предприятии ходят разные легенды. Но вот в начале 1990-х о них говорили вслух.

Людмила Шемет, начальник швейного цеха ОАО «Купалинка»:

Когда я в 1992 году пришла работать на фабрику, у нас заработная плата была выше, чем у «Беларуськалия». 20, 30 долларов. Людмила Шемет в начале 1990-х в Солигорск приехала на годовую отработку. А в итоге живет в городе уже более 30 лет.

Людмила Шемет:

Познакомились, через 3 месяца он сделал мне предложение. Через полгода мы уже стали мужем и женой.

– Что ж так быстро?

–Так получилось.

Как вы поняли, задержал Людмилу муж. Работает Андрей Шемет электрослесарем на обогатительной фабрике 3-го рудоуправления «Беларуськалия», сама же Людмила – начальник швейного цеха на предприятии «Купалинка». Кстати, фабрику в 1969-м открыли, не только чтобы экономику города развивать, а еще и решить одну из главных его проблем. В Солигорске строились предприятия, на которых применялся в основном мужской труд.

Виктория Ходосок:

Столько женщина на один квадратный метр. Наверное, женский коллектив – это прям ух? Людмила Шемет, начальник швейного цеха ОАО «Купалинка»:

Нет, у нас все до воли хорошие женщины. Все друг с другом ладят.

– Ну, это вы говорите как начальник.

– У нас большой цех, большая дружная семья.

– Но вам, как руководителю, все равно приходится находить общий язык, компромисс. Все-таки женщины такие…

– Ну, конечно, мы же уже знаем за столько лет работы, кто чем дышит. К кому нужно подойти по-хорошему попросить, кого-то по плечику погладить. Это все женские хитрости.

В основном женский на предприятии не только коллектив, но и ассортимент выпускаемой продукции – его большая часть. Порядка 40 % товаров уходят на экспорт. Уже в этом году его увеличили практически в два раза.

Татьяна Ярота, генеральный директор ОАО «Купалинка»:

Мы работаем в высококонкуретной среде. Нашими основными конкурентами остается до сих пор Китайская народная республика и страны Средней Азии. Мы нашли свою нишу. Если еще 3 года назад мы понимали, что в сегменте трикотажных изделий мы по цене не проходили – из страны Средней Азии предлагали продукцию аналогичную в два раза дешевле. Мы были в поиске и предлагали альтернативу нашим покупателям. Начали работать с текстильными материалами и перешли в другой сегмент. Мы стараемся держать марку, соответствовать уровню нашего города и не подводить.

Бесспорно, что фундамент успешного развития государства – сильная экономика. Потому к региональному развитию – пристальное внимание. И здесь весомый вклад вносят инвестиции. Но, важный момент, они должны быть не ради отчетности, а приносить реальную пользу стране.

Татьяна Ковалевская, начальник управления экономики Солигорского райисполкома:

На сегодня на территории района реализуются 19 инвестиционных проектов. Из них 9 в производственной сфере и 10 – инфраструктурных. За пять месяцев текущего года в экономику района привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 620 миллионов рублей, что в сопоставимых ценах в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.