Уже даже не скрывая и не стесняясь, Польша высказывает претензии на наши территории, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ладно, если бы просто говорили, но Варшава покупает корейские и американские танки. Размещает их в опасной близости от наших границ. А на неделе Польша приступила к переброске войск к белорусских рубежам, где в ближайшие дни разместят около тысячи военных и 200 единиц техники.

К такой милитаризации границы Варшава приступила уже достаточно давно. Несколько нет мы наблюдаем военное усиление приграничья. Кроме этого, польские вооруженные силы тренируются близко от нашей границы. Ну и отдельные учения носят явно наступательный характер.

Запад планирует организовать вторжение в Беларусь, заявили в КГБ нашей страны. Подготовка террористов осуществляется на базе спецподразделений и вооруженных формирований. Это «Гром» в Польше, «Союз стрелков Литвы», СБУ и подразделения украинской военной разведки. Боевики проходят обкатку на поле боя на юго-востоке Украины. Но мы к этому готовы.

И на разговоре со СМИ в четверг, 6 июля, Президент явно очертил наши красные линии.