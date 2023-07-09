КГБ: Запад планирует организовать вторжение в Беларусь
Уже даже не скрывая и не стесняясь, Польша высказывает претензии на наши территории, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ладно, если бы просто говорили, но Варшава покупает корейские и американские танки. Размещает их в опасной близости от наших границ. А на неделе Польша приступила к переброске войск к белорусских рубежам, где в ближайшие дни разместят около тысячи военных и 200 единиц техники.
К такой милитаризации границы Варшава приступила уже достаточно давно. Несколько нет мы наблюдаем военное усиление приграничья. Кроме этого, польские вооруженные силы тренируются близко от нашей границы. Ну и отдельные учения носят явно наступательный характер.
Запад планирует организовать вторжение в Беларусь, заявили в КГБ нашей страны. Подготовка террористов осуществляется на базе спецподразделений и вооруженных формирований. Это «Гром» в Польше, «Союз стрелков Литвы», СБУ и подразделения украинской военной разведки. Боевики проходят обкатку на поле боя на юго-востоке Украины. Но мы к этому готовы.
И на разговоре со СМИ в четверг, 6 июля, Президент явно очертил наши красные линии.
Лукашенко заявил, что СВО в Украине не является и не будет являться причиной нанесения ядерного удара.
Но ту самую кнопку могут нажать, если НАТО перейдет в наступление против Беларуси или России. То есть прозвучал четкий сигнал (Польше в первую очередь), что не стоит планировать никаких наступательных операций. Это касается как белорусских, так и российских территорий. Ну, конечно, все карты Президент не раскрыл.
Хотя явно тема ядерного оружия многим на Западе не дает спать спокойно. Журналисты это еще раз подтвердили, просто в лоб спрашивая главу государства: а сколько у Беларуси зарядов, когда их разместят, кто отдает приказ о применении? То есть Минск спутал планы на Западе. Теперь там пытаются понять, а что делать дальше.