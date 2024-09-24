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Наталья Кочанова встретилась с председателем Союза женщин Вьетнама

24 сентября 2024 17:17
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Женщины должны отстаивать идеалы мира, дружбы между всеми странами и поддерживать политику традиционных семейных ценностей. По этим вопросам Беларусь и Вьетнам находятся на абсолютно схожих позициях. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе встречи с представительницами Союза женщин Вьетнама, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с председателем Союза женщин Вьетнама-2

Главной темой стало взаимодействие между общественными организациями, в первую очередь женскими. Визит делегации призван придать новый импульс сотрудничеству в этой области. В числе перспективных направлений – образование, гуманитарные и социальные проекты.

Стороны также затронули вопросы межпарламентского взаимодействия. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, сотрудничество Беларуси и Вьетнама по этой линии должно становиться эффективнее, отметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова встретилась с председателем Союза женщин Вьетнама-4

Ха Тхи Нга, председатель Союза женщин Вьетнама:
Нам очень повезло приехать в Беларусь в такой знаковый год. Мы восхищаемся вашей страной, она красивая, мирная и дружелюбная. Жители здесь очень счастливы. Мы вернемся во Вьетнам и будем продолжать работать, чтобы укрепить дружбу между союзами женщин. Кроме того, наши страны обязательно будут поддерживать друг друга на международной арене.

Наталья Кочанова встретилась с председателем Союза женщин Вьетнама-6

Марина Ильина, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наши страны, Вьетнам и Республику Беларусь, связывают давние дружеские отношения. Это дружеские отношения между народами и оказание всяческой поддержки и помощи в трудную минуту. Сегодня нам есть чему радоваться, есть совместные проекты.

Рабочий визит делегации Союза женщин Вьетнама в нашу страну завершится 25 сентября. Гости уже посетили знаковые исторические места, промышленные и культурные объекты страны, провели ряд встреч и переговоров. Главная цель визита – укрепление дружеских связей и поиск новых точек роста.

# Беларусь-Вьетнам # Наталья Кочанова # Международное сотрудничество # Марина Ильина

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