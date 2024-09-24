Наталья Кочанова встретилась с председателем Союза женщин Вьетнама

Женщины должны отстаивать идеалы мира, дружбы между всеми странами и поддерживать политику традиционных семейных ценностей. По этим вопросам Беларусь и Вьетнам находятся на абсолютно схожих позициях. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе встречи с представительницами Союза женщин Вьетнама, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой стало взаимодействие между общественными организациями, в первую очередь женскими. Визит делегации призван придать новый импульс сотрудничеству в этой области. В числе перспективных направлений – образование, гуманитарные и социальные проекты. Стороны также затронули вопросы межпарламентского взаимодействия. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, сотрудничество Беларуси и Вьетнама по этой линии должно становиться эффективнее, отметила Наталья Кочанова.

Ха Тхи Нга, председатель Союза женщин Вьетнама:

Нам очень повезло приехать в Беларусь в такой знаковый год. Мы восхищаемся вашей страной, она красивая, мирная и дружелюбная. Жители здесь очень счастливы. Мы вернемся во Вьетнам и будем продолжать работать, чтобы укрепить дружбу между союзами женщин. Кроме того, наши страны обязательно будут поддерживать друг друга на международной арене.