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Песков назвал информацию о новой волне мобилизации в России «уткой»

25 августа 2026 10:59
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Песков назвал информацию о новой волне мобилизации в России «уткой»-0

В Кремле прокомментировали информацию о якобы новой мобилизации в России, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные утверждения – «информационные утки», намеренно вбрасываемые в инфополе. Украинская сторона подобные вбросы применяет с целью идеологической раскачки ситуации в РФ, пояснил дипломат.

О якобы планах проведения мобилизации осенью 2026 года неоднократно заявлял Владимир Зеленский и средства массовой информации Украины.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Песков

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