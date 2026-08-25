Песков назвал информацию о новой волне мобилизации в России «уткой»

В Кремле прокомментировали информацию о якобы новой мобилизации в России, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные утверждения – «информационные утки», намеренно вбрасываемые в инфополе. Украинская сторона подобные вбросы применяет с целью идеологической раскачки ситуации в РФ, пояснил дипломат.

О якобы планах проведения мобилизации осенью 2026 года неоднократно заявлял Владимир Зеленский и средства массовой информации Украины.

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