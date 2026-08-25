С 25 августа на дорогах Беларуси нужно ездить днем с включенными фарами

С 25 августа по 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В эти дни в стране будет проходить специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно его проводят в канун нового учебного года, чтобы повысить уровень ответственности родителей и водителей. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, снижать скорость до минимума во дворах, обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров, отнестись внимательно к досугу детей-подростков, исключить любую возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта.

В Госавтоинспекции напомнили: перед пересечением проезжей части велосипедистам необходимо спешиваться. Детям до 14 лет можно самостоятельно кататься только в жилых зонах. За пределами двора – исключительно в сопровождении взрослых.