КГБ Беларуси не допустил взрывов на важных стратегических объектах страны в рамках спецоперации «Гарпун», которая продолжалась 732 дня. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

В результате предполагаемого организатора группы, готовившей теракты с применением ударных беспилотников, удалось задержать за границей и доставить в Беларусь. Также сообщается, что после событий 2020 года деструктивные силы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию.

При этом подчеркивается, что апогеем внешней разведки КГБ стала доставка в Беларусь экстремиста Павла Белютина.