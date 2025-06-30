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Продолжалась 732 дня. КГБ РБ провел операцию «Гарпун»

30 июня 2025 08:10
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Продолжалась 732 дня. КГБ РБ провел операцию «Гарпун»-0

КГБ Беларуси не допустил взрывов на важных стратегических объектах страны в рамках спецоперации «Гарпун», которая продолжалась 732 дня. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

В результате предполагаемого организатора группы, готовившей теракты с применением ударных беспилотников, удалось задержать за границей и доставить в Беларусь. Также сообщается, что после событий 2020 года деструктивные силы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию. 

При этом подчеркивается, что апогеем внешней разведки КГБ стала доставка в Беларусь экстремиста Павла Белютина. 

# общество # КГБ Беларуси

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